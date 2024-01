ZUMA Press/imago/Montage jW

»Konkrete Projektunterstützung«

Zu jW vom 20./21.1.: »Partnerschaft mit Bandera-Fans«

Liebe jW-Redaktion, zum Artikel »Partnerschaft mit Bandera-Fans« von Dieter Reinisch (in der jW vom 20. Jänner 2024) ist es mir im Namen der KPÖ Steiermark wichtig zu unterstreichen, dass die Entscheidung für eine Projektpartnerschaft der Stadt Graz zum Aufbau einer Bibliothek in der Stadt Lwiw – anders als der Beitrag jedenfalls unterschwellig vermuten lässt – ohne Wissen über die politischen Haltungen und Verbindungen des dortigen Bürgermeisters Andrij Sadowij gefallen ist. Wir stehen nicht an, offen zuzugeben, dass eine tiefgehende Recherche unsererseits bei der Fülle an täglichen Aufgaben ausgeblieben ist, so gibt etwa die Lektüre des deutschsprachigen Wikipedia-Artikels zur (uns bis dahin nicht bekannten) Person Sadowij keinerlei Hinweis auf dessen Rolle bei der Geschichtsverfälschung rund um die Nazikollaborateure Stepan Bandera oder den erwähnten Roman Schuchewytsch. Der Vorschlag für eine Kooperation mit der Stadt Lwiw wurde auf Verwaltungsebene erarbeitet, weil es zwischen den Stadtverwaltungen von Graz und Lwiw seit rund 20 Jahren Kontakte gibt. Mit dem (neuen) Wissen um die Rolle und Haltung dortiger politischer Akteure werden wir selbstverständlich auf jeden repräsentativen Akt verzichten, den diese für eine Verharmlosung der Rolle von Nazikollaborateuren wie Bandera nutzen könnten. Entgegen der Formulierung von Dieter Reinisch handelt es sich bei der beschlossenen Kooperation nämlich nicht um eine offizielle Städtepartnerschaft, sondern um eine konkrete Projektunterstützung für ein Kulturzentrum, das den Menschen der Stadt Lwiw zugute kommen soll. Darüber hinaus ist es uns wichtig zu betonen, dass die steirische KPÖ in aller Deutlichkeit Friedensverhandlungen und diplomatische Lösungen fordert, anstelle fortgesetzter militärischer Eskalation und Waffenlieferungen. Hier findet sich die Erklärung im vollständigen Wortlaut: https://www.kpoe-steiermark.at/waffen-liefern-keinen-frieden.phtml

Robert Krotzer (KPÖ Steiermark), Graz

»Gipfel des Zynismus«

Zu jW vom 19.1.: »Zeitenwendler des Tages: Joseph Martin Fischer«

In der Tat war Joseph Fischer an vorderster Front dabei, als die NATO im Jahr 1999 eklatant mit dem offiziell noch geltenden Grundsatz brach, dass die Integrität und Unverletzlichkeit nationaler Grenzen souveräner Staaten zu respektieren sind. Weil es ihr im Falle ­Jugoslawiens nicht möglich war, ihren Machtbereich zu Lasten Russlands wie üblich durch wirtschaftliche und politische Einflussnahme zu erweitern, wurde militärisch »interveniert«. Die Unmoral und Skrupellosigkeit des Charakters von Scharping (SPD), seinerzeit Verteidigungsminister, und Fischer (Bündnis 90/Die Grünen) offenbarte sich nicht allein durch die von ihnen angetriebene Beteiligung Deutschlands an einem Krieg, dazu noch als Angreifer, sondern auch in der schamlos verlogenen Weise, wie sie diese Kriegsbeteiligung zu rechtfertigen versuchten. Scharpings Propagandashows, in denen er der Öffentlichkeit Fotos präsentierte von angeblich durch die jugoslawische Armee gemeuchelte Zivilisten (die tatsächlich im Kampf gefallene UÇK-Kämpfer waren) oder den von Scharpings eigenen Untergebenen gefälschten »Hufeisenplan« – ein angeblicher serbischer Plan zur Vertreibung der Kosovo-Albaner – mit unscharfen Luftbildern garniert, wirken im nachhinein wie das Vorbild für die vier Jahre später in der UNO aufgeführte ebensolche Fotoshow der US-Regierung von G. W. Bush, die der Rechtfertigung für den Irak-Krieg dienen sollte. Auch hier war Joseph Fischer ein Pionier der Zeitenwende, von dem sich sogar eine ­US-Re­gierung noch etwas abgucken konnte. Der Gipfel des Zynismus und der Schamlosigkeit Fischers war es allerdings, als er den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und die deutsche Beteiligung daran damit begründete, dass man somit ein zweites Auschwitz verhindern wolle. Fischer hat sich nicht geschämt – und tut es wohl bis heute nicht –, die Opfer des von Deutschen begangenen millionenfachen Mordes an den europäischen Juden zu instrumentalisieren für sein eigenes völkerrechtswidriges Handeln, oder besser Verbrechen.

Marc Pilz, Cottbus

Privatuniversitäten in Griechenland

Zu jW vom 19.1.: »Privatisierte Bildung«

Und ich hätte auch schon einen Namen für die erste griechische private Hochschule: »Wolfgang-Schäuble-Universität«!

Reinhard Hopp, Berlin

Die »Große Logik«

Zu jW vom 22.1.: »Lenin liest Hegel«

Die Themaseite von Marc Püschel ist ein für die marxistische Bewegung ungeheuer wertvoller Artikel! Auch heute ist die Spontaneität eine der größten Schwächen der Bewegung; insofern hat sie aus den Schriften Lenins viel zu lernen, wenn sie sich selbst und ihre Rolle ernst nehmen will. Der Autor betont in richtiger Weise die Bedeutung der dialektischen Methode für den Marxismus-Leninismus und für das politische Handeln Lenins (und im weiteren Verlauf auch Stalins). Nach meiner Beschäftigung mit der »Wissenschaft der Logik« kann ich der Aussage Lenins, dass in der »Logik« sehr viel Materialismus steckt, absolut zustimmen! Wer im Anschluss an die »Logik« Engels’ »Dialektik der Natur« liest, sollte feststellen, dass Engels’ Schrift die konsequente Aufhebung (im doppelten Sinn) der Hegelschen Dialektik im dialektischen Materialismus darstellt. Wenn die marxistische Bewegung ihre Krise überwinden will, sollte sie der Forderung Lenins nachkommen und sich der Ausarbeitung und Anwendung der dialektischen Methode nach allen Seiten hin widmen.

Maximilian Thalheim, Berlin