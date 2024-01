Matthias Balk/dpa Ministerpräsident Markus Söder inmitten von Gebirgsjägern (München, 14.9.2023)

Das Kabinett von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plant laut einem Beschluss eine weitere Militarisierung von Bildung und Wissenschaft. Bereits Ende Dezember hatte Söder mit der Forderung nach einer siebenmonatigen Wehrpflicht vorgelegt. Die nun beschlossenen Pläne des Kabinettsentwurfs gehen deutlich weiter. Mit dem »Gesetz zur Förderung der Bundeswehr in Bayern« soll der Freistaat für Bundeswehr und Rüstungsindustrie attraktiver werden, wie Staatskanzleichef Florian Hermann (CSU) betonte. Dazu gehöre auch das »Verbot einer sogenannten Zivilklausel«, so Hermann.

Diese Klauseln gaben sich bundesweit in den vergangenen Jahren nur einzelne Universitäten, um sich zu verpflichten, nicht im militärischen Bereich zu forschen oder im Rahmen von Drittmittelprojekten für Waffenfirmen und Militär Forschung zu betreiben. Konkret geht es unter anderem um sogenannte Dual-Use-Forschung, deren Ergebnisse sowohl im zivilen wie militärischen Bereich angewendet werden können. Lediglich an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg gelang es einer Initiative 2016 eine Zivilklausel in das Leitbild der Institution zu integrieren. Trotz der Verpflichtung zu einem »friedlichen Zusammenleben zwischen Menschen, Kulturen und Nationen« beizutragen, wie es dort heißt, ging aus einer Anfrage des Portals »Frag den Staat« 2018 hervor, dass die FAU auch im Auftrag der Bundeswehr forscht. An den meisten Universitäten, wie 2015 in Augsburg, scheiterte die Forderung nach einer Zivilklausel am Widerstand der Universitätsleitung. In Reaktion darauf verlieh die Hochschulgruppe »Die Liste« der Augsburger Uni damals den Negativpreis »Goldener Panzer«.

Mit dem Gesetz will die bayerische Staatsregierung statt Zivilklauseln ein »Kooperationsgebot« zwischen Hochschulen und Bundeswehr umsetzen. Hermann sieht »aus Gründen der nationalen Sicherheit« letztlich eine Pflicht zur Kooperation, etwa zur Forschung in den Bereichen KI, Robotik, Drohnen und Cyberwaffen. Ebenfalls soll der Bau militärischer Gebäude erleichtert werden, etwa durch die Befreiung von örtlichen Vorschriften und -verfahren.

Kritik am Vorhaben der Regierung kam nicht nur von der Opposition im Landtag, sondern auch von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie dem Bund demokratischer Wisenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Bdwi). Die Grünen im Landtag wiesen insbesondere darauf hin, dass Verteidigung Bundessache sei, man befürchte zudem eine Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit durch die »Verbotspartei CSU«, wie die hochschulpolitische Sprecherin Verena Osgyan gegenüber dem Bayerischen Rundfunk erklärte. Bdwi-Geschäftsführerin und GEW-Mitglid Christiane Fuchs sagte gegenüber jW, man trage als Forscher, Studierender und Beschäftigter an den Hochschulen »Verantwortung dafür, dass Wissenschaft dem Wohle aller Menschen dient«. Dafür brauche es Zivil- und Transparenzklauseln, welchen sich die Hochschulen verpflichten.

Der Gesetzentwurf soll darüber hinaus auch den Einsatz von Jugendoffizieren in staatlichen Schulen erleichtern. Schulen sollen im Rahmen der »politischen Bildung« mit der Bundeswehr zusammenarbeiten. Diese soll sich in Zukunft auch bei Veranstaltungen zur Berufsorientierung vorstellen dürfen.

Bereits seit 2008 gibt es in einzelnen Bundesländern Kooperationsvereinbarungen mit der Bundeswehr, die dem Militär den Zugang zu Schulen ermöglicht. Dass auch das bayerische Kulturministerium 2010 mit der Bundeswehr einen solchen Vertrag abgeschlossen hatte, führte in den Folgejahren zu einer Vielzahl an Protesten von Friedensorganisationen. Bisher konnten die Schulen trotz der Kooperationsvereinbarungen selbst entscheiden, ob sie den Besuch von Jugendoffizieren zulassen.

Die Bildungsgewerkschaft bewertet bereits die bisherige Praxis kritisch. GEW-Landesvorsitzende Martina Borgendale erklärt gegenüber jW, dass »uniformierte Soldaten und die Werbung für Krieg und Kriegsdienst in den Klassenzimmern nichts verloren haben«. Statt den »Einsatz von Militär im Klassenzimmer noch weiter auszubauen«, so Borgendale, fordere man die Landesregierung auf, entsprechende Passagen im bisherigen Kooperationsabkommen zu streichen.