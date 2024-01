IMAGO/Middle East Images Auch in anderen Städten gab es propalästinensische Demonstranten bei Versammlungen gegen die AfD (Hamburg, 19.1.2024)

Am Freitag haben Sie sich als propalästinensische Gruppe an einer antifaschistischen Demonstration in Münster beteiligt. Währenddessen kam es zu Übergriffen auf Mitglieder Ihrer Gruppe. Was ist passiert?

Wir hatten eine Zubringerdemo von unserer wöchentlich stattfindenden Mahnwache organisiert, um den Protest gegen die AfD lautstark zu unterstützen. Als wir mit unserem internationalistischen Block vor der Bühne standen, griffen uns einige junge »Antifaschisten« an und versuchten unsere Lautsprecher zu beschädigen, über die wir auf die rassistische Abschiebepolitik der anwesenden SPD, Grünen und FDP aufmerksam machten. Es gab körperliche Angriffe auf jugendliche Geflüchtete aus unserem Block, mehrere Jugendliche wurden auf den Kopf oder ins Gesicht geschlagen und geschubst. Eine unserer Fahnen wurde kaputt gemacht.

Gab es Reaktionen von anderen Teilnehmern der Versammlung?

Die Polizei versuchte anfangs, unsere Präsenz zu kriminalisieren. Wir sollten nicht »Free Palestine« rufen, weil das nicht das Thema der Kundgebung sei. Wir blieben aber, denn wir wissen genau, warum wir auf der Straße sind und mit Palästinafahnen gegen Faschismus einstehen. Die Polizei kam nicht wieder. Viele Teilnehmer der Versammlung griffen uns verbal an. Es fielen Sprüche wie »Das ist unsere Demo, geht weg!«, »Wir wollen euch hier nicht!« oder »Hamas-Terroristen!«. Dazu muss man sagen: Auf der Versammlung waren überwiegend Menschen aus dem bürgerlichen Spektrum Münsters. Diese halten sich für besonders aufgeklärt. Gegen die AfD zu protestieren, gehört zum guten Ton dazu. Gleichzeitig sind viele Menschen ignorant gegenüber der rassistischen Politik der Bundesregierung. Sie ignorieren auch den Völkermord an den Palästinensern, der mit deutscher Unterstützung begangen wird. Die meisten Menschen reagierten indifferent auf unseren Block, einige auch positiv.

Wie verhielten sich die Organisatoren Ihnen gegenüber?

Das Bündnis »Keinen Meter den Nazis«, das den Protest organisiert hatte, hetzte schon im Vorfeld der Versammlung gegen uns. In einer Stellungnahme warfen sie uns »antisemitische Äußerungen und Aktionen« vor, natürlich ohne Belege. Zudem verleumdeten sie uns als Gefahr für die Jüdische Gemeinde. Außerdem relativierten sie den Holocaust, indem sie unsere Teilnahme an der Demo mit dem Aufruf »Nie wieder ist jetzt« kommentierten. Explizit hieß es, wir seien »nicht willkommen«. Während der Versammlung versuchten Ordner, uns zum Niederlegen unserer Palästina- und Südafrika-Fahnen zu überreden. Von der Bühne aus versuchte der Bündnissprecher ebenfalls, Druck auszuüben, dass wir die Fahnen runternehmen – ohne Erfolg.

Was wirft man Ihnen vor?

Zusätzlich zum Post der Organisatoren veröffentlichte das »Jugendbündnis gegen Antisemitismus Münster« im Nachgang der Versammlung ein bizarres Statement, in dem sie uns ein »geplantes Demo-Takeover« vorwarfen. Dass Geflüchtete gegen die AfD protestieren, scheinen sie nicht zu verstehen. Sie bezeichneten uns außerdem als Gefahr für Juden und als Bedrohung für die Redner. Diese Hetze ist rassistisch, sie bedient das Bild von gefährlichen arabischen Männern und Frauen, das seit Monaten von Medien und Politik gezeichnet wird. Das Statement gipfelt in der Unterstellung, dass unsere Teilnahme eine »Zweckentfremdung der Demo« und »Antiantifaschismus« darstelle.

Wieso waren Sie überhaupt bei einer Versammlung gegen die AfD? Was hat das Thema Palästina mit Antifaschismus zu tun?

Wir sind eine Gruppe, die zum wesentlichen Teil aus Geflüchteten, Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus und rassifizierten Menschen besteht. Wir haben ein objektives Interesse daran, eine Machtübernahme durch die faschistische AfD zu verhindern. Unser Antifaschismus beschränkt sich aber nicht auf den Kampf gegen die AfD. Für uns bedeutet »Nie wieder«, sich auch gegen den Völkermord an den Palästinensern zu positionieren und die faschistische Regierung Israels beim Namen zu nennen. Deutschland hat nach dem 7. Oktober Waffenlieferungen im Wert von 300 Millionen Euro zur Unterstützung des genozidalen Kriegs gegen Gaza beschlossen. Antifaschismus bedeutet auch, den Kampf gegen die Ampelregierung und die imperialistische Politik der BRD aufzunehmen. Freiheit für Palästina und Kampf gegen Faschismus sind keine Widersprüche, sie gehören notwendig zusammen!