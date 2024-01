Zurück auf Anfang

Ana Brigida/AP/dpa Auch Flugzeugträger sind Teil des Manövers »Steadfast Defender 2024« – so wie in früheren Jahren (27.5.2021)

Fast nebenbei kündigte US-General Christopher Cavoli, oberster Militär der NATO und des in Stuttgart-Vaihingen stationierten Europäischen Kommandos der USA (EUCOM) – also der Statthalter des Imperiums in Westeuropa - am Donnerstag in Brüssel vor der Presse das größte NATO-Manöver seit 1990 an. Bekannt war bis dahin, dass, wie alle drei Jahre, die Übung »Steadfast Defender« auch 2024 stattfinden wird. 2021 gab es wegen der Pandemie eine kleinere Version. Überraschend war aber auch für militärische Fachleute die für dieses Jahr vorgesehene Dimension. Cavoli erklärte: »Die Übung ›Steadfast Defender 2024‹ wird die größte NATO-Übung seit Jahrzehnten sein, an der rund 90.000 Streitkräfte aller 31 Bündnisstaaten und unseres guten Partners Schweden teilnehmen werden.« Der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, der niederländische Admiral Robert »Rob« Bauer, ergänzte: Die NATO bereite sich »auf einen Konflikt mit Russland und Terrorgruppen vor«.

Der Umfang des Manövers besagt: Es wird seine Spuren hierzulande, in der logistischen Drehscheibe, hinterlassen. Proteste sind bis jetzt nicht angekündigt. Der kriegführenden deutschen Regierung ist es gelungen, Massendemonstrationen zu ihrer Unterstützung auf anderen Gebieten zu organisieren. Deutsche Panzer, die Richtung Russland rollen, sind wieder Gewohnheit. Hinzu kommt das Überraschungsmoment.

Angesichts des Patts im laufenden NATO-Krieg gegen Russland wirkt das Aufblähen des Manövers wie eine Ersatzhandlung: Die faktische Niederlage des Westens und seiner Kiewer Statthalter auf dem Schlachtfeld soll offenbar nicht nur propagandistisch wettgemacht werden. Dieses Manöver setzt ein materielles Zeichen. Begleitet wird es von neuer antirussischer Hysterie: Einige hundert Migranten, die an der Grenze zu Russland des von Faschisten mitregierten Finnland auftauchen, bedrohen angeblich die Existenz des neuen NATO-Mitglieds. Die baltischen Republiken vereinbaren, ihre Ostgrenzen mit Bunkern zu bestücken. Die Nachahmung von Maginot-Linie oder deutsch-faschistischem West- und Ostwall ist grotesk, die Ideologie dahinter extrem gefährlich. Nicht zu vergessen: Das alles geschieht rund um den 80. Jahrestag des Endes der Blockade Leningrads.

Am 4. April vor 75 Jahren wurde die NATO offiziell gegründet. Die USA und ihre europäischen Verbündeten wähnten sich unangreifbar, die erste sowjetische Atombombe wurde erst im August 1949 getestet. Der historische Moment vermeintlicher Unipolarität war vorüber, bevor er begonnen hatte. Nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 griff der Wahn von der »einzigen Supermacht« erneut im Westen um sich. »Steadfast Defender 2024« kommt zu einem Zeitpunkt, da auch diese Illusion an der Realität neuer Kräfteverhältnisse in der Welt sich auflöst. Die NATO macht unverdrossen weiter und die Bundesregierung ist dabei: Die Kriegsgefahr wird größer.