Arnulf Hettrich/IMAGO Der Staat gibt mindestens 6.000 Euro Taschengeld, als Freibetrag sozusagen, dazu: Internat »Schule Schloss Salem«

Schon lange werden die Kinder reicher Menschen mit mehr Steuergeld gefördert als die aus ärmeren Haushalten. Nach den Vorstellungen von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) soll der Abstand in diesem Bereich aber noch größer werden. Während es seit 2023 für jeden Sprössling aus den weniger einkommens- und vermögensstarken Familien 250 Euro monatlich Kindergeld gibt, kommt bei den materiell Betuchten der Kinder- und der Betreuungsfreibetrag zum Zuge.

Den Kinderfreibetrag will Lindner nun deutlich erhöhen, während das Kindergeld bei 250 Euro verharren soll. Statt bisher 6.024 Euro sollen rückwirkend zum 1. Januar im Jahressteuerbescheid 6.612 Euro Kinderfreibetrag gelten. Dazu kommt noch ein Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf in Höhe von 2.928 Euro. Insgesamt würde eine Familie durch die Erhöhung des Kinderfreibetrags pro Kind und Jahr um 9.540 Euro entlastet, hat die Wirtschaftswoche errechnet. Damit bewertet der Bundesfinanzminister die Aufwendungen für den Nachwuchs aus reichen Familien mehr als zwei Drittel höher als bei den weniger Wohlhabenden, denn zwölfmal 250 Euro sind und bleiben mickrige 3.000 Euro jährliche Kindergeldzahlung. Wer in den Genuss welcher Zuwendung kommt, prüft das Finanzamt, wobei die Freibeträge sich nur bei hohen Einkommen rechnen. Dafür fließen sie automatisch nach Abgabe der Steuererklärung, während das Kindergeld ausdrücklich beantragt werden muss.

In der Ampelkoalition regt sich Unmut über Lindners Vorhaben. Der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil nannte die Pläne des Finanzministers gegenüber der Bild am Sonntag (BamS) »ungerecht«, woraufhin die FDP konterte, die vorgesehene Anhebung der Kinderfreibeträge bei gleichbleibendem Kindergeld seien mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) abgestimmt. Bereits 2022 hätte der Regierungschef angeregt, das Kindergeld 2023 einheitlich auf 250 Euro pro Kind zu erhöhen, gab dpa Aussagen des FDP-Präsidiums wieder. Anschließend sollte der Kinderfreibetrag erhöht werden, was nun passiere. »Es geht aber nicht, dass das Finanzministerium aus der SPD kritisiert wird, wenn es Verabredungen mit Olaf Scholz umsetzt.« FDP-Fraktionschef Christian Dürr rechtfertigte die nun geplante Erhöhung des Freibetrages mit der Notwendigkeit, die Steuerzahler zu entlasten, da diese ja auch immer weitere Leistungen finanzieren müssten. Dass vor allem die FDP-Kernklientel von der üppigen Anhebung profitiert, überging er geflissentlich.

Neuer Streit in der Ampelkoalition scheint jetzt also unmittelbar bevorzustehen, denn nach Klingbeil äußerte sich auch der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Michael Schrodi, ablehnend zu dem Vorhaben. »Das wird die SPD nicht mitmachen. Für solche Pläne aus dem Haus Lindner wird es keine Mehrheit geben«, sagte er der BamS. Stünden 380 Millionen Euro für die zusätzliche Entlastung der reichsten Eltern zur Verfügung, dann wäre auch genug Geld für eine Kindergelderhöhung da. Sein Parteichef Klingbeil hatte darauf hingewiesen, dass die »arbeitende Mitte«, die Menschen, die »ihr Einkommen hart erarbeiten und sich nebenbei um ihre Kinder, die Nachbarn und den Verein kümmern«, entlastet werden müssten, da sie die Folgen der Inflation besonders spürten. Andreas Audretsch, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, verwies laut BamS darauf, dass es bisher geübte Praxis sei, Kindergeld und Kinderfreibetrag gleichermaßen zu erhöhen. »Diese Verlässlichkeit wird zu Recht von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet.« Ein solches Vorgehen sei in der Ampelkoalition auch klar verabredet worden, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge in der ZDF-Sendung »Berlin Direkt«. Deshalb werde das Thema innerhalb des Kabinetts nun sicher weiter besprochen. An der grundlegenden Ungleichbehandlung reicher und ärmerer Familien wird das allerdings gar nichts ändern.