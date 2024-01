ZUMA Press/imago/Montage jW

Unrühmlicher Jahrestag

Zu jW vom 16.1.: »Symbolisches Sinnieren«

Nahezu direkt nach dem Öffentlichwerden des »Geheimtreffens« von Rechten in der Villa am Potsdamer Lehnitzsee hat das Bündnis »Potsdam bekennt Farbe« unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters Mike Schubert (SPD) für den 14. Januar 2024 zu einer Demo auf dem Alten Markt aufgerufen. Etwa 10.000 Bürger folgten dem Aufruf, darunter auch der Kanzler und die Außenministerin als Bürger der Stadt.

Der OB hielt eine Rede, die auch auf der Webseite der Landeshauptstadt veröffentlicht ist, in der es unter anderem heißt: »Diese Pläne (der Teilnehmer des Treffens) erinnern an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. Es ist an der Zeit, Gesicht zu zeigen und unsere Demokratie zu verteidigen: für unsere Stadt, für unser Land, für die Menschen, die hier leben.«

Dem Redetext kann ich nur zustimmen, trotzdem bleibt ein Problem. Ich frage mich, und das nicht erst aus dem aktuellen Kontext heraus, sondern schon viele Jahre, wie es in Potsdam möglich geworden ist, dass auf Beschluss der Stadtgesellschaft und der demokratischen Gremien die preußische Garnisonkirche (im Zweiten Weltkrieg beschädigt, später gesprengt) zumindest in Teilen wieder aufgebaut wird. Wie kein anderes Bauwerk und kein anderer Ort stehen Potsdam und die Garnisonkirche für den Tag eins des »nationalsozialistischen Großdeutschlands«.

Genau hier begann am 30. Januar 1933 das, was der OB in seiner Rede als »das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte« bezeichnete (die Nazifeierlichkeiten in der Garnisonkirche zur Eröffnung des Reichstags folgten am 21. März 1933, dem »Tag von Potsdam«, jW). Hier nahm mit der Übergabe der Reichskanzlerschaft an Hitler durch den Reichspräsidenten Hindenburg der Horror seinen Lauf, und in unmittelbarer Nachbarschaft endete er am 8. Mai 1945 nach zwölf von 1.000 geplanten Jahren in Berlin mit über 50 Millionen Toten und einem verwüsteten europäischen Kontinent!

In wenigen Tagen wird es wieder diesen unrühmlichen Jahrestag des als »Tag von Potsdam« in die Geschichtsbücher eingegangenen Staatsaktes geben, den einundneunzigsten. Leider ist er seit dem unsäglichen, geschichtsvergessenen Beschluss Potsdams zum Wiederaufbau der Garnisonkirche doppelt unrühmlich. Dieser Beschluss, gefasst wider besseres Wissen und gegen die Warner, nach denen der OB am 14. Januar 2024 auf dem Alten Markt so händeringend verlangt hat.

Jochen Seemann, Rostock

Informativ

Zu jW vom 6./7.1.: »Ins Unbekannte«

Zuerst ein allgemeines Lob Ihrer Österreich-Berichte. Ganz besonders aber hat mich der informative Beitrag von Erich Hackl über die Widerstandskämpfer in der Steiermark beeindruckt. So etwas bekommt man in österreichischen Tageszeitungen kaum zu lesen.

Leo Graf, Wien

Im Regen

Zu jW vom 16.1.: »Machtdemo der Bauern«

Während 2023 die Inflationsrate bei Nahrungsmitteln um 12,4 Prozent stieg, darunter bei Getreideerzeugnissen um 16,4 Prozent, für Molkereiprodukte und Eier um 15,7 Prozent, sollen die Subventionen für Agrardiesel wegfallen. Dass den Bauern, mit ihnen Spediteuren und Handwerkern, der Kragen platzte, wen sollte das wundern? Minister Lindner, maßgeblich dafür zuständig, bestand auf der Streichung der Subventionen für Agrardiesel. Die Antwort der Demonstranten war unüberhörbar. Bundeskanzler Scholz, auch Kanzler der Bauern, zog es vor, der Demonstration fernzubleiben. Die Fraktionen der Koalition hatten eine probate Lösung: die Preise für Nahrungsmittel im Interesse des Tierwohls zu erhöhen und den Mehrerlös den Bauern zukommen zu lassen. Also auf dem Rücken der Bürger austragen. Keinerlei Antwort erhielten die Bauern, wie ihre Zukunft gesichert wird, denn Investitionen kosten viel Geld und sind in der Tierproduktion für mehr als 30 Jahre gedacht. An die Handels- und Nahrungsmittelkonzerne traut sich die Regierung offensichtlich nicht ran. Haben sie Narrenfreiheit? Alles in allem: Die Koalition ließ die Bauern im Regen stehen.

Wilfried Schubert, Güstrow

900 Tage der Qual

Zu jW vom 12.1.: »Memory Boom«

»Abräumen von 5.500 Lenin-Statuen in der Ukrai­ne« – na gut, einige hundert Puschkin-Statuen sind auch dabei; sowie welche von ähnlichen russischen »Verbrechern«. Weitaus interessanter ist ja, welche Denkmäler statt dessen aufgestellt wurden, nämlich solche für Massenmörder und Nazikollaborateure – offensichtlich ein Anreiz für Deutschland, dass es sich lohnt, einen solchen Staat weiter mit Wahnsinnssummen zu unterstützen. Am 27. Januar jährt sich zum 80. Mal der Tag, an dem die Leningrader Blockade gebrochen wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren mehr als eine Million Menschen verhungert. Von Hitler und Göring geplant waren drei Millionen Hungertote allein in Leningrad. Die überlebenden jüdischen Opfer Leningrads erhielten von Deutschland eine Entschädigung für 900 Tage der Qual in Höhe von zunächst rund 2.500 Euro, welche dann nach Verhandlungen mit israelischen Organisationen auf 6.000 Euro erhöht wurde. Selbst das ist eine Beleidigung, wenn man bedenkt, dass ehemalige SS-Angehörige in vielen Ländern eine Monatsrente aus Deutschland erhalten. Wir wollen doch wohl nicht unsere Helfer vergessen!

Die Russen und andere Nationalitäten unter den Überlebenden Leningrads erhielten von Deutschland nichts, mit der Begründung, es hätte sich bei der Blockade um »normale Kriegshandlungen« gehandelt. Man betrachtet also in Deutschland immer noch den Plan, eine Dreimillionenstadt verhungern zu lassen, als normale Kriegshandlung, aber entgegen dem Rat der Historiker und den historischen Tatsachen eine ähnlich hohe Zahl beim »Holodomor« als Völkermord. Auf ein Gedenken für die Verhungerten in Leningrad brauchen wir daher wohl nicht weiter zu hoffen. Aber vielleicht könnte die junge Welt in einem etwas größeren Beitrag für die Rubrik »Thema« des Jubiläums der Befreiung Leningrads gedenken. Dort stand übrigens immer ein Denkmal für Peter den Großen an prominenter Stelle neben denen für Lenin. Da brauchte man nie etwas zu »konterkarieren«, wie im Artikel behauptet.

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude (Russland)