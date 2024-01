KPF zum NATO-Manöver »Steadfast Defender 2024«: Der Wahnsinn muss ein Ende haben

Stoyan Nenov/REUTERS Manöver der NATO-Kampfgruppe in Italien (Juli 2023)

Der Bundessprecherrat der Kommunistischen Plattform in der Linkspartei (KPF) äußerte sich am Sonntag in einer Pressemitteilung zum NATO-Manöver »Steadfast Defender 2024«:

Am 8. September 1942 schlossen die deutschen Faschisten den Ring um Leningrad. Bis zum 27. Januar 1944 dauerte die mörderische Blockade. Mehr als eine Million Leningrader überlebten sie nicht. 80 Jahre nach dem Ende der Blockade ist die deutsche Öffentlichkeit bar jeglichen Schamgefühls für den millionenfachen Mord. Wie ehrlich kann eigentlich Solidarität mit Jüdinnen und Juden sein, wenn hierzulande der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion aus der gesellschaftlichen Erinnerung beinahe getilgt ist?

Der völkerrechtswidrige Krieg Russlands in der Ukraine bietet nun nicht wenigen Enkeln und Urenkeln der in die Sowjetunion eingefallenen Nazihorden scheinbar eine moralische Rechtfertigung, »den Russen« wieder zu hassen. Getilgt war dieser Hass vor allem in der alten Bundesrepublik zu keinem Zeitpunkt. Seit langem sind die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands nicht mehr von Belang. Nicht im Land der Täter, nicht bei dessen NATO-Verbündeten. Wären diese Sicherheitsinteressen nicht ignoriert worden, hätte es – Zusagen zuwider – vor allem die NATO-Osterweiterung nicht gegeben, es gäbe wohl keinen Krieg in der Ukraine, den die NATO mittlerweile stellvertretend führen lässt. Wege zum Frieden werden nicht gesucht. Statt diplomatischem Ringen liefert der Westen Waffen und mästet die Rüstungskonzerne.

Und nun das größte NATO-Manöver seit dem Ende des Kalten Krieges. Vier Monate lang. Der erklärte Feind wird mit Klarnamen benannt: Russland. Räumlich erstreckt sich das Manövergebiet in einem weiten Bogen im Westen der Russischen Föderation – von Norwegen über das Baltikum bis nach Rumänien. Solch ein Aufmarschgebiet gab es schon einmal. Das ist in Russland unvergessen. Unvergessen sind die 27 Millionen Sowjetmenschen, die durch den Vernichtungskrieg Hitlerdeutschlands ihr Leben verloren.

So geschichtsvergessen, so verantwortungslos zu agieren, wie es die NATO tut, das ist Wahnsinn. Dieser NATO-Wahnsinn – ideologisch durchsetzt von Russophobie – muss ein Ende haben.

Die Initiative »Freiheit für die Inhaftierten der LLL-Demonstration« veröffentlichte am Sonntag den Aufruf zu einer Kundgebung:

An der diesjährigen Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration beteiligten sich mehrere tausend Menschen. Die Demonstration führte auch dieses Jahr zum Friedhof der Sozialisten, wo der von rechten Freikorps ermordeten Kommunisten und Sozialisten gedacht wurde. In diesem Jahr wurde die LLL-Demonstration erneut massiv von der Berliner Polizei angegriffen (…) Es wurden mehrere Demonstranten gewalttätig festgenommen. Die Polizei führte erkennungsdienstliche Maßnahmen teilweise unter Zwang durch, obwohl die Personen gleichzeitig medizinisch behandelt wurden. Die meisten Festgenommenen wurden inzwischen wieder freigelassen. Allerdings sitzen im Moment zwei junge Menschen in U-Haft. Sie werden beschuldigt, sich gegen diese Polizeigewalt gewehrt zu haben. Wir fordern ihre sofortige Freilassung, die Einstellung aller Verfahren der Betroffenen, und dass die Prügelpolizisten zur Rechenschaft gezogen werden! Zeigt eure Solidarität und kommt zur Solidaritätskundgebung: Mittwoch, 24. Januar 2024, 18.30 Uhr, JVA Moabit, Ecke Rathenower Str./Alt-Moabit, Berlin