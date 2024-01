Kyodo News/IMAGO Neues Gesicht einer alten Partei: Tomoko Tamura auf einer Pressekonferenz nach ihrer Wahl in Atami am Donnerstag

Die Kommunistische Partei Japans (KPJ) steht unter Druck. Bei den letzten Unterhauswahlen 2021 verringerte sich die Anzahl ihrer Sitze von zwölf auf zehn. Die Partei hat immer weniger Mitglieder und sie werden immer älter. Vor ihrem viertägigen 29. Kongress, der am vergangenen Montag in der Nähe von Tokio begann, war man deshalb gespannt darauf, wie die Partei reagieren würde. Im Gespräch stand insbesondere ein Führungswechsel an der Spitze. Shii Kazuo war mehr als 23 Jahre Parteivorsitzender gewesen – eine Seltenheit in der japanischen Parteienlandschaft, die von häufigen Führungswechseln geprägt ist.

Am Donnerstag dann die Entscheidung: Mit der bisherigen Vizevorsitzenden Tamura Tomoko wurde zum ersten Mal eine Frau zur KPJ-Chefin gewählt. Shii zog sich auf den bisher vakanten Sessel des Vorsitzenden des Zentralkomitees zurück. Für die KPJ ist es auch ein Generationenwechsel: Shii ist 69, Tamura 58. Weiblich und weniger alt – so hofft man vor allem jüngere Wähler zu gewinnen.

Bei der anschließenden Pressekonferenz gab sich der Parteivorstand kämpferisch. Tamura sagte, sie wolle eine größere Partei aufbauen. Das Ziel ist ehrgeizig: Bei den nächsten Unterhauswahlen will die KPJ bei der Verhältniswahl 6,5 Millionen Stimmen gewinnen – 50 Prozent mehr als bei der Wahl von 2021. Erreichen wollen die Kommunisten das vor allem durch eine Verstärkung ihrer Aktivitäten und eine bessere Anwerbung neuer Mitglieder.

Unbeirrt auf alten Pfaden

Ansonsten war von Krise bei der KPJ auf dem Kongress, an dem rund 800 Delegierte teilnahmen, nicht viel zu spüren. Routiniert entledigte man sich der Aufgabe, ein neues Zentralkomitee zu wählen und das Programm für die Zeit bis zum nächsten Kongress, der normalerweise alle zwei bis vier Jahre stattfindet, festzulegen. Die in den letzten Jahren von der japanischen Presse und akademischen Kreisen geäußerte Kritik wischte man beiseite. Die KPJ müsse sich runderneuern, um die nächsten zehn Jahre in der heutigen Form zu überleben, meinen außenstehende Experten. Der Name und das langfristige Ziel, eine – wenn auch friedliche – Revolution herbeizuführen, seien veraltet, und die Hierarchien innerhalb der Partei zu starr, was vor allem jüngere Wähler von einem Beitritt abschrecken würde. Doch Name und Revolution gehören zur DNA der KPJ. Auch die Kritik an ihren starren Strukturen ließ die Partei so nicht gelten. Ihren Entscheidungsfindungsprozess definiert die KPJ als demokratisch. Nach außen will sie jedoch als Einheit auftreten, um die Bildung von Fraktionen und internen Kämpfen zu vermeiden. Flügelkämpfe die Partei in der Vergangenheit fast zerrissen. Daraus haben die Kommunisten gelernt.

Die KPJ ist zur Zeit eine kleine Partei. Doch mit ihrem riesigen Netzwerk, das sich über ganz Japan erstreckt, nimmt sie eine wichtige Rolle als Kritikerin der konservativen Regierung ein und fungiert als eine Art Wächterin der liberalen Werte. Nicht nur durch den Führungswechsel, auch durch ihr Programm will die Partei jüngere Wähler anlocken. Dieses umfasst vier Themenblöcke: Frieden, Umverteilung und Ausbau der sozialen Fürsorge, Menschenrechte und Diversität, Maßnahmen gegen die Klimakrise. Durch ihren Kampf für die Gleichstellung von Minderheiten und Frauen und gegen den Klimawandel will sich die KPJ als moderne Partei etablieren.

Günstiger Zeitpunkt

Vor allem bei der Gleichstellung von Mann und Frau hinkt Japan den anderen Industrienationen weit hinterher. Gründe dafür sieht die KPJ in der Ausbeutung der billigen weiblichen Arbeitskraft, was den japanischen Unternehmen entgegenkommt. Außerdem verharre die japanische Gesellschaft in der Vorkriegsmentalität, wo der Mann im Zentrum stand. Hindernisse für eine bessere Geschlechtergleichstellung seien die langen Arbeitszeiten und die konservative Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau, weshalb Frauen mit Kindern auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt seien. Die KPJ will deshalb die durchschnittliche Arbeitszeit für Vollangestellte möglichst auf acht Stunden täglich begrenzen und die Löhne erhöhen, um ein erziehungsfreundlicheres Umfeld zu schaffen, wo Männer zu mehr Verantwortung bei Kindererziehung und Hausarbeit bewegt werden.

Um ihre Ziele umsetzen zu können, strebt die Partei einen Regierungswechsel an. Die Zeit ist insofern günstig, als sich der jetzige Premierminister Kishida Fumio von der Liberaldemokratischen Partei (LDP) in einem Umfragetief befindet. Die Japaner nehmen es ihm übel, dass er ihnen bei den steigenden Preisen nicht stärker unter die Arme greift. Doch auch die Korruption in der LDP, Kishidas Säbelrasseln gegen China und Nordkorea und seine misslungene Wirtschaftspolitik werden von der KPJ scharf kritisiert.

Nötig sei nun ein Umbau des Landes, sagte Shii in seiner Rede beim Parteikongress. Er hofft, dass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung weiter zunimmt, und eine Volksbewegung gegen die LDP entsteht. Doch ob es bei den nächsten Unterhauswahlen zu einem Machtwechsel reicht, ist mehr als fraglich. Die linksliberale Konstitutionell-Demokratische Partei (KDP) kann als größte Oppositionspartei von der Krise der LDP zuwenig profitieren, wie Umfragen zeigen. Außerdem klappt die Zusammenarbeit mit der KPJ in letzter Zeit nicht mehr so gut wie früher. Trotzdem drängt Shii darauf, die LDP in die Enge zu treiben, damit Kishida möglichst bald Wahlen ausschreibt. Und da wäre ein Erfolg der KPJ Voraussetzung dafür, die KDP zur stärkeren Kooperation zu bewegen.