DVRK lädt Putin ein

Pjöngjang. Die Demokratische Volksrepublik Korea hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut zu einem Besuch eingeladen. Dies sagte Nordkoreas Außenministerin Choe Son Hui nach Angaben der Nachrichtenagentur KCNA vom Sonntag bei einem Treffen mit Putin in Moskau. Der russische Staatschef habe seine »Bereitschaft ausgedrückt«, Nordkorea »bald« zu besuchen. Choe hatte kürzlich bei einem Besuch in Moskau Wladimir Putin und den russischen Außenminister Sergej Lawrow getroffen. Im September war schon Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un per Zug nach Russland gereist.(AFP/jW)