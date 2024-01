Zahlreiche Proteste gegen rechts

Berlin. Als Reaktion auf das Bekanntwerden des Potsdamer Treffens von AfD- und CDU-Politikern, Neonazis und Unternehmern haben zuletzt Zehntausende Menschen gegen Rassismus und Faschismus demonstriert. In Hamburg folgten am Freitag über 30.000 Demonstranten dem Aufruf eines Bündnisses von Gewerkschaften, Kapitalverbänden, Kirchen und Sportvereinen. In Mainz hatten sich am Donnerstag abend etwa 5.000 Menschen zu einer Kundgebung unter dem Motto »Kein Platz für Nazis« versammelt. Dabei sprachen auch Politiker der Regierungsparteien.

Für dieses Wochenende und die kommende Woche sind in mehr als 120 Städten Demonstrationen und Kundgebungen gegen rechts geplant. In Hannover rechnen die Veranstalter für Sonnabend mit mehr als 10.000 Teilnehmenden, in München werden am Sonntag bis zu 20.000 erwartet. (jW)