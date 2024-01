Mexiko: Transphobe Äußerung revidiert

Mexiko-Stadt. Nach der Bezeichnung einer transgeschlechtlichen Abgeordneten als »Mann in Frauenkleidern« hat Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador um Verzeihung gebeten. »Ich bin sehr respektvoll und glaube an die Freiheit«, sagte er am Dienstag. Die Menschen sollten über ihre eigene Geschlechtsidentität entscheiden können, fügte er hinzu. Die Abgeordnete Salma Luévano, die erste trans Abgeordnete im Abgeordnetenhaus, würdigte seine Äußerung. Aktivisten hatten die Aussagen des Präsidenten verurteilt und ihn aufgefordert, sich öffentlich zu entschuldigen. (dpa/jW)