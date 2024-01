IMAGO/ZUMA Wire Protest der »Climate Coalition«: Demonstration gegen Klimawandelfolgen (Brüssel, 3.12.2023)

Viele Frauen, die sich aus Klimaangst gegen Kinder entscheiden, haben klare Argumente: Sie können es nicht verantworten, den Nachgeborenen eine Welt der Wasserknappheit, Hungersnöte und Dürreperioden zuzumuten. Kinder in die Welt zu setzen, bedeutet demnach auch, die Weltbevölkerung zu mehren und den CO2-Ausstoß zu befördern, zudem sind Frauen während einer potentiellen Schwangerschaft erheblichen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. So formulieren es selbstbewusst die sich als »kinderfrei« bezeichnenden Aktivistinnen der 2019 ins Leben gerufenen Gebärstreikbewegung (»Birth Strike Movement«).

Ein Dokument der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem vergangenen November scheint ihnen recht zu geben. Daraus geht hervor, dass Schwangere und Kinder den Folgen der Klimakatastrophe besonders stark ausgesetzt sind. Diene Keita, stellvertretende Exekutivdirektorin des UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA), der sich für eine Stärkung des Rechts auf sexuelle und reproduktive Gesundheit einsetzt, monierte weiter, dass international verabredete »Klimalösungen« die Gleichstellung der Geschlechter keineswegs unterstützen, sondern opfern würden.

Krisen, Teuerung und mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Lohnarbeit gelten derzeit als weitere Gründe für Gebärstreiks. Dies bestätigte zuletzt eine im Dezember veröffentlichte Studie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), der Universität Wien und der Universität Salzburg, die sich auf die demographische Entwicklung in der Alpenrepublik bezieht. Den Ergebnissen zufolge ist die Anzahl der Kinder pro Frau im Zeitraum zwischen 2009 und 2023 von 2,1 auf 1,7 zurückgegangen. Die Zahl jener Frauen, die überhaupt kein Kind wollen, habe sich mehr als verdreifacht, während jene, die genau ein Kind oder mehrere wollen, ebenso sank. Laut vorläufigen Schätzungen wird die Kinderlosigkeit für die in den 1990er Jahren Geborenen letztlich etwa 23–24 Prozent betragen, prognostiziert Tomáš Sobotka von der ÖAW. Demnach würde rund jede vierte Frau aus dieser Kohorte das Recht für sich in Anspruch nehmen, sich nicht zu »reproduzieren«.

In feministischen Debatten ist freiwillige Kinderlosigkeit seit den ausgehenden 1970er Jahren ein vieldiskutiertes Thema. Die Entscheidung gegen Kinder wurde etwa von Simone de Beauvoir und Gloria Steinem als notwendige Voraussetzung für ihren Kampf um feministische Autonomie angesehen, besonders letztere war dafür öffentlichen Anfeindungen ausgesetzt. Steinem wurde vorgeworfen, Mutterschaft zu verachten und all jenen, die einen Kinderwunsch haben, Schuldgefühle zu vermitteln. Menschen, die anderes als Kinder hervorbringen oder eine von materiellen Dimensionen entbundene Dimension symbolischer Mutterschaft anstreben, stehen bis heute oft quer zur gesellschaftlichen Norm. Eine Uhr, die nicht tickt, erscheint weiterhin erklärungsbedürftig.

Wenn es um Fortpflanzung geht, bilden der psychoanalytische und der psychiatrische Diskurs breite Allianzen. So etwa unterstellte Sigmund Freud einer homosexuellen Frau, die 1919 einen Selbstmordversuch beging, mit ihrem Sturz in die Tiefe die »Niederkunft« eines insgeheim erwünschten Kindes zu inszenieren. Die französische Psychiaterin Geneviève Serre attestierte gut hundert Jahre später ihren kinderfreien Gesprächspartnerinnen, dass ihr latent vorhandener Kinderwunsch einfach nur unerhört geblieben sei. Argumentationen wie diese folgen biologistischen Schemata, die von einer vermeintlich natürlichen »Bestimmung der Frau« ausgehen. Das klimamotivierte Handeln der »Birth Strike Movement«-Aktivistinnen scheint die vormaligen »Devianzsubjekte« des Feminismus nachträglich zu rehabilitieren – als Vorreiterinnen gegen die Gleichsetzung des »anderen Geschlechts« mit »Mutter Natur«. Der US-amerikanischen Essayistin und Poetin Adrienne Rich erschien beides unvereinbar. In ihrem 1976 erschienenen Buch »Of Woman Born« (deutsche Übersetzung: »Von Frauen geboren«, 1978) kommt sie unmissverständlich zum Schluss, dass die Institution der Mutterschaft »die Frau ghettoisiert und das weibliche Potential zerstört« hat.