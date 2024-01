Andreas Arnold/dpa Künftig auch noch hier? Besucherscharen im Städel-Museum (Frankfurt am Main, 5.5.2018)

Die Beratungen für den Doppelhaushalt bis 2026 in Frankfurt am Main laufen derzeit. Die neuen Sparpläne haben es in sich: Die Stadtregierung versucht offenbar, sich an Museumsbesuchern gesundzustoßen, indem sie die Eintrittspreise immens erhöht. Was kommt auf die Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu?

Die Koalition von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Volt plant drastische Einschnitte in die Kulturlandschaft. Sie will die Preise für alle städtischen Museen anheben. Das bedeutet, dass ein Museumsbesuch für viele Frankfurterinnen und Frankfurter unerschwinglich wird. Wir reden dabei über 20 Euro Eintritt für ein Ticket für einen Erwachsenen. Auch den Preis der jährlichen Museumsuferkarte, die jetzt schon 89 Euro kostet, will sie auf eine Preisspanne zwischen 95 und 120 Euro anheben.

Wer kam auf diese Idee?

Die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig von der SPD hat dies mit der fadenscheinigen Begründung auf den Weg gebracht, die Eintrittspreise seien seit 2017 nicht mehr erhöht worden. Aufgrund von gestiegenen Kosten sei dies nun alternativlos. Und die Stadtregierung argumentiert genauso wie die Bundesregierung mit Konsolidierungsdruck für den Haushalt. Es erfordere Einsparungen.

Man könnte meinen, dass ein Kulturdezernat sich verwehrt, wenn an der Kultur gespart werden soll.

Ich hätte mir gewünscht, dass die Kulturdezernentin sich vor die Kultureinrichtungen stellt. Es gehört ja zur Wahrheit dazu, dass besonders für Menschen in der Finanzmetropole Frankfurt das Leben teurer wird. Lebenshaltungskosten steigen immer weiter, während Löhne stagnieren. Bürgerinnen und Bürger zusätzlich so zu belasten ist unsozial. Frankfurt ist eine reiche Kommune mit hohen Gewerbesteuereinnahmen von insgesamt etwa 2,5 Milliarden Euro. In der Krise gibt es Profiteure, die Gewinne sprudeln. Das Credo der Linke-Fraktion im Römer ist, sie stärker zur Kasse zu bitten. Es gäbe Spielraum, anders vorzugehen und die Einnahmen zu erhöhen. Es muss möglich sein, marode Schulen, den öffentlichen Personennahverkehr und die Kultureinrichtungen in Frankfurt besser auszustatten; nicht nur die Museen und städtischen Bühnen, sondern auch die Szene der freien Theater und Kulturschaffenden. Sie leidet ebenso darunter, kaum Geld zu erhalten. Doch so wie die Bundesregierung weigert sich auch die Frankfurter Stadtregierung, über Vermögensabgaben nachzudenken.

Bereits 2022 mussten Frankfurter Museen Öffnungszeiten begrenzen. Montags haben die meisten seither zu. Wie ist zu erklären, dass man dabei so gern spart?

Es gibt keine plausible Erklärung, außer dass man den kulturellen Angeboten nicht die ihnen zustehende Bedeutung beimisst.

Wofür ist man denn bereit, Geld auszugeben – und in wessen Interesse?

Die Rekonstruktion der neuen Altstadt Frankfurt zum Beispiel, eines der größten Prestigeobjekte, kostete den Steuerzahler 180 Millionen Euro. Sie erinnert jedoch mehr an Disneyland als an ein rekonstruiertes mittelalterliches Viertel. Seit der Eröffnungsfeier 2018 gibt es ständig erneute Haushaltsposten: Die öffentliche Hand soll weiterhin Verluste ausgleichen. Die Krankenschwester und der Busfahrer tragen Kosten eines Viertels, das nur Tagestouristen nutzen, um sich ein rückwärtsgewandtes und verherrlichendes Bild von »good old Germany« zu machen. Dort werden reiche Wohnungseigentümer gefördert sowie etwa Restaurantbesitzer einer Gastronomie, die eine schlechte Frankfurter Grüne Soße (kalte Soße aus traditionell sieben fein gehackten Kräutern, jW) für 22 Euro anbietet. Keine Frankfurterin und kein Frankfurter gehen dort freiwillig hin.

Wie kann Die Linke gegen all das opponieren?

Es ist schwierig zu thematisieren, weil in der Stadt bereits Resignation vorherrscht. Doch weder SPD noch Grüne haben ein Interesse daran, dass ihre schlechte Politik publik wird. Deshalb empören wir uns und sind Sprachrohr für alle, die es sich nicht leisten können, 20 Euro für einen Museumsbesuch oder ein schlichtes regionales Essen im Restaurant auszugeben.