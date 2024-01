Fayaz Aziz/REUTERS Rakete im TV: Zeuge des Angriffs auf den iranischen Teil Belutschistans (Peschawar, 18.1.2024)

Zwischen den Nachbarstaaten Iran und Pakistan hat in den vergangenen Tagen ein militärischer Schlagabtausch stattgefunden, der mit gegenseitigen Vorwürfen und einer Herabstufung der diplomatischen Beziehungen einherging.

Zunächst hatten iranische Streitkräfte am Dienstag mehrere Ziele in Pakistan mit Raketen und unbemannten Flugkörpern beschossen. Nach Darstellung Teherans handelte es sich dabei um zwei bedeutende Stützpunkte der in der iranischen Provinz Sistan und in Belutschistan operierenden Separatistenorganisation Dschaisch Al-Adl, die bei dem Angriff vollständig zerstört worden seien. Die Gruppe hatte am 15. Dezember das Polizeipräsidium der Stadt Rask im Südosten Irans überfallen und mindestens elf Polizisten getötet.

Bei dem iranischen Angriff am Dienstag wurden nach Angaben der pakistanischen Behörden zwei Kinder getötet und drei weitere verletzt. Über sonstige Folgen schweigt Pakistan. Das Außenministerium veröffentlichte am Mittwoch eine scharfe Protesterklärung gegen die »unprovozierte Verletzung des pakistanischen Luftraums« und den Militärschlag »auf pakistanischem Territorium«. Diese »Verletzung der Souveränität Pakistans« sei »völlig inakzeptabel« und könne »ernste Konsequenzen« haben.

Der pakistanische Angriff am Donnerstag morgen richtete sich gegen mehrere Objekte im iranischen Teil Belutschistans sowie in der Umgebung der Stadt Saravan in der Provinz Sistan. Örtliche Behörden teilten mit, dass zwei Männer, drei Frauen und vier Kinder getötet worden seien. Alle neun Personen seien keine Iraner gewesen. Ziel der Militärschläge war offenbar eine andere Separatistenorganisation, die von Stützpunkten im Iran aus Aktionen in Pakistan durchführt.

Beide Staaten werfen sich seit Jahren gegenseitig vor, bewaffneten Gruppen aus dem Nachbarland Unterschlupf zu bieten oder zumindest nicht genug zu deren Bekämpfung zu tun. Der Grund dafür scheint aber nicht in feindlichen Absichten der Regierungen zu liegen, sondern in der Tatsache, dass weder Iran noch Pakistan volle Kontrolle über ihr Territorium haben. Das Verhältnis zwischen ihnen ist dennoch im allgemeinen kooperativ. China, das zu beiden Seiten freundschaftliche Beziehungen pflegt, hat seine Vermittlung angeboten.