EVG verliert Mitglieder

Frankfurt am Main. Die Bahngewerkschaft EVG hat trotz zahlreicher Neueintritte im vergangenen Jahr Mitglieder verloren. Nach am Mittwoch vorgelegten Zahlen waren zum Jahresende rund 184.500 Menschen Mitglied in der DGB-Gewerkschaft, knapp 900 weniger als ein Jahr zuvor. Vor allem der Arbeitskampf bei der Deutschen Bahn dürfte dazu beigetragen haben, dass 14.298 Menschen neu beitraten. Das ist laut EVG die zweithöchste Zahl in der Geschichte der Gewerkschaft. Dem standen aber insgesamt mehr Todesfälle, Austritte und Wechsel in andere Organisationsbereiche gegenüber. (dpa/jW)