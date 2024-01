IMAGO/STPP Mitgliedergewinnung ist das eine. Mitglieder zu halten das andere. Streiks können bei beidem helfen (Berlin, 24.11.2023)

Oft kommt es nicht vor. Zu Jahresbeginn war es wieder soweit. Verdi-Chef Frank Werneke kritisierte die Bundesregierung. Die Ampel versuche, die hohen Kosten für den klimagerechten Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft in den normalen Bundeshaushalt zu pressen, tadelte der Gewerkschafter am 11. Januar in Berlin. Die Gegenfinanzierung sei sachfremd und teils absurd. Als Beispiele nannte Werneke die geplante Kürzung der Regionalisierungsmittel für den Schienenpersonenverkehr oder den Griff in die Kasse der Bundesagentur für Arbeit (BA). Die ursprünglich als Zuschuss gewährten Mittel in Höhe von mehr als fünf Milliarden Euro soll die BA nun auf einmal zurückzahlen. Verdi, die im Verwaltungsrat der BA vertreten sei, behalte sich deshalb eine Klage gegen diese Entscheidung vor, erklärte Werneke. Er kritisierte außerdem die Kürzungen bei den Rentenzuschüssen und den Subventionen für Bauern. Eine Hauptursache der Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Ampel aber sei die jüngste Erhöhung des CO2-Preises ohne Ausgleich durch ein soziales Klimageld. Verteilungskonflikte würden zunehmen, und »das Ganze ist ein tägliches Fest für die AfD«, mahnte Werneke.

»Sehnsüchtig« warte Verdi hingegen auf versprochene Reformen, wie etwa die Pläne für mehr Tarifbindung und Tarifverträge, aber auch die angekündigte Renten- oder Krankenhausreform. Ohne Reform der Schuldenbremse oder die Schaffung eines Sondervermögens für die Transformation könne der Staat die nötigen Milliardeninvestitionen in Wirtschaft und Gesellschaft nicht stemmen, so Werneke.

Nach eigenen Angaben hat die Dienstleistungsgewerkschaft »das bislang erfolgreichste Jahr« seit ihrer Gründung 2001 hinter sich. Rund 193.000 neue Mitglieder seien 2023 bei Verdi dazugekommen. 152.000 hätten aus der Datenbank der Mitglieder gestrichen werden müssen – davon 118.000 wegen Austritts. Die Zahl der Mitglieder stieg demnach um 2,16 Prozent auf knapp 1,9 Millionen.

Eine entscheidende Rolle bei der Mitgliedergewinnung hätten Werneke zufolge die großen und vor allem erfolgreichen Tarifrunden wie etwa bei der Deutschen Post, im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen oder bei den Ländern gespielt. Auch die noch laufende Tarifrunde im Einzel-, Groß- und Außenhandel trage zu weiteren Eintritten bei. Regional sei der prozentuale Zuwachs besonders groß in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gewesen. Bei den unter 27jährigen habe es sogar ein Plus von 15,8 Prozent gegeben.

Das sind erfreuliche Zahlen, eine langfristige Trendwende hin zu steigenden Mitgliederzahlen ist das aber noch nicht, wie der Verdi-Chef einräumte. Er verwies auf die Generation der Babyboomer, zu der viele Verdi-Mitglieder gehörten und die vor der Rente stünden. Andere kündigten bei Jobwechseln immer wieder. Darüber hinaus, allein das Handelsblatt griff diesen Aspekt auf, gebe es den Trend zu einer »Hop-on-hop-off«-Mitgliedschaft: Beschäftigte träten ein, wenn sie sich Vorteile erhoffen, träten aber wieder aus, wenn das Erhoffte erreicht sei. So kann man es natürlich sehen. Man kann die angebliche »Hop-on-hop-off«-Mentalität der Lohnabhängigen aber auch von einer anderen Perspektive aus betrachten und fragen: Woran liegt es, dass Verdi die Mitglieder nicht halten kann und wie ist eine Trendwende zu erreichen? Zuletzt mehr als zwei Millionen Mitglieder hatte Verdi 2016. Bei ihrer Gründung 2001 waren es 2,81 Millionen Mitglieder.

In diesem Jahr stehen Tarifauseinandersetzungen etwa bei der Postbank, in der Druckindustrie, bei der Telekom, dem privaten Bankgewerbe, großen Krankenkassen und kommunalen Nahverkehrsunternehmen an. Angesichts des Personalmangels in vielen Branchen wolle Verdi in diesem Jahr auch das Thema Arbeitszeit wieder in den Fokus rücken. Schon bei der Lufthansa, wo die Tarifverhandlungen an diesem Donnerstag beginnen, wird es neben der Forderung nach 12,5 Prozent mehr Lohn auch um die Arbeitsbedingungen gehen. Im öffentlichen Dienst führt die Gewerkschaft von Januar bis März eine große Beschäftigtenbefragung zur Arbeitszeit durch.