Stephanie Pilick/dpa Nur wer lange genug gearbeitet und wenig genug verdient hat, hat Anspruch auf einen Rentenzuschuss

Weniger Menschen als gedacht beziehen in der Bundesrepublik eine Grundrente. Das belegt eine Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die am Dienstag veröffentlicht wurde.

2021 war die Grundrente auf Initiative der SPD und nach langem Widerstand der CDU/CSU durchgesetzt worden. Statt angekündigter 1,4 Millionen Menschen erhalten laut der Untersuchung des DIW aber nur 1,1 Millionen einen Zuschlag auf ihre durch Beiträge erworbene Rente. Viele Voraussetzungen müssen für den Bezug der Grundrente erfüllt sein, die die SPD bei ihrer Einführung als »sozialpolitischen Meilenstein« bezeichnete. Und die Bürokratie frisst auch bei dieser neu eingeführten Leistung erhebliche Mittel. So koste die Prüfung der Einkommenssituation der potentiellen Grundrentenbezieher 1,3 Milliarden Euro, was fast ein Fünftel des Gesamtetats dafür ausmache. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung erklärte Studienautor Peter Haan, dass diese Verwaltungskosten verringert werden könnten, wenn die Einkommen nur einmal geprüft würden.

Nicht nur weniger Menschen als gedacht erhalten eine Grundrente; zudem ist der durchschnittlich ausgezahlte Betrag in Höhe von 86 Euro monatlich kaum geeignet, Altersarmut zu verringern. Haan, der am DIW die Abteilung Staat leitet, betonte, dass diese Leistung zu wenige Menschen in zu geringem Umfang unterstütze. Eigentlich ist die Grundrente für jene eingeführt worden, die viele Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, aber wegen eines unterdurchschnittlichen Einkommens nur geringe Beiträge leisten konnten. Innerhalb von 35 Jahren des Berufslebens müssen die Einkünfte zwischen dreißig und achtzig Prozent des deutschen Durchschnittseinkommens gelegen haben, um einen Anspruch auf Grundrente zu erwerben. Das Einkommen eines Lebenspartners wird angerechnet, so dass der Anspruch entfallen kann. Ohne die Einkommensprüfung hätten rund 2,3 Millionen Menschen einen Anspruch auf die Leistung, hat das DIW berechnet. CDU/CSU hatten bei Einführung der Grundrente zu Zeiten der Großen Koalition auf Überprüfung der Einkommen bestanden, die nun hohe Verwaltungskosten verursacht.

Insgesamt erhalten mehr Frauen und mehr Menschen aus Ostdeutschland die Grundrente. 4,1 Prozent der Männer und 7,8 Prozent der Frauen im Osten, 1,8 Prozent der Männer und 6,2 Prozent der Frauen im Westen bezogen laut der Studie den durchschnittlichen Rentenzuschlag im Monat. Das alles reiche nicht aus, konstatieren Haan und sein Koautor Johannes Geyer. Vor allem mit Blick auf die nächsten Jahre, in denen die Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen das Rentenalter erreichen, stehe die »Rentenversicherung in Deutschland nicht nur vor finanziellen Herausforderungen«. Auch die Einkommenssicherungsfunktion der Rentenversicherung müsse »gestärkt werden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Risiko für Altersarmut zunehmen könnte«. Der Zuschlag per Grundrente sei dafür zu gering, ebenso wie die Zahl der Anspruchsberechtigten, denn Menschen mit längeren Unterbrechungen in ihrer Erwerbsbiografie seien ausgeschlossen.

»Eine Ausweitung der Grundsicherung auch für Menschen mit geringeren Beitragszeiten oder die Einführung einer effektiven Mindestrente, die im Rentensystem verankert ist, wäre aber eine sinnvolle Ergänzung«, schreiben die DIW-Mitarbeiter. Eine Mindestrente nach dem Vorbild der Niederlande oder Österreichs könnte eine echte finanzielle Absicherung im Alter darstellen und damit »zum sozialen Ausgleich beitragen«. Notwendig wäre dafür ein umfassender Eingriff ins Rentensystem. So müssten auch für eine Mindestrente vorhandene Einkommen überprüft werden. Da dieses Verfahren mit der Einführung der Grundrente geregelt worden sei, existierten bereits Grundlagen für eine weitergehende Rentenreform. Eine Mindestrente käme auf jeden Fall Haushalten mit geringen Einkommen zugute – anders als die von der jetzigen Bundesregierung ins Gespräch gebrachte weitere Erhöhung des Rentenzugangsalters oder eine stärker kapitalgedeckte Privatvorsorge fürs Alter.