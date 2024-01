Tarifabschluss bei KS Wurst- und Fleischwaren

Berlin. Kaum eine Lohnverhandlung in Berlin sei in den letzten Jahren so umkämpft gewesen wie die der Beschäftigten der Berliner KS Wurst- und Fleischwaren in Berlin-Spandau, erklärte die NGG am Mittwoch. Nach sieben Streiktagen sei ein Abschluss gelungen. Das Verhandlungsergebnis: sechs Prozent mehr Geld ab dem 1. Januar 2024 und 4,5 Prozent ab 1. September. Hinzukommt eine Inflationsausgleichsprämie von einmalig 600 Euro. Die Laufzeit des Tarifvertrags endet am 30.6.2025. Höhere Ausbildungsvergütungen werden gesondert vereinbart. (jW)