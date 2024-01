Warnstreiks in der Kunststoffverarbeitung

München. In dieser Woche haben die Warnstreiks in der bayerischen holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie begonnen. Am Montag streikten rund 100 Beschäftigte bei Sanipa Badmöbel in Treuchtlingen. Am Dienstag folgten rund 400 Kollegen beim Autozulieferer Novem Car Interior Design im oberpfälzischen Vorbach, wie die IG Metall am gleichen Tag mitteilte. Auch bei Jeld-Wen in Oettingen seien rund 190 Beschäftigte und bei Steelcase in Rosenheim 140 Beschäftigte in den Ausstand getreten. Am Mittwoch streikten die Beschäftigten von Heyco in Tittling.

In der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie arbeiten bundesweit 220.000 Beschäftigte. Die IG Metall fordert 8,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und eine soziale Komponente, z. B. in Form einer Inflationsausgleichsprämie. Nach zwei Verhandlungen in Bayern haben die Unternehmen noch kein Angebot vorgelegt, obwohl in zwei anderen Tarifgebieten bereits Angebote auf dem Tisch liegen. (jW)