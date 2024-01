Kriegsbremse nötig

Markus Matzel/IMAGO Demonstration gegen die AfD in Essen

Der Correctiv-Bericht über das Faschistentreffen am 25. November 2023 in Potsdam hat Zehntausende zu Demonstrationen vor allem gegen die AfD auf die Straße gebracht. In den Bundestagsparteien wird ein AfD-Verbot erwogen und zugleich rituell wegen Aussichtslosigkeit in Frage gestellt.

Zum Unmut über den erklärten Willen der Regierung, alle Kosten des von ihr befeuerten Krieges in der Ukraine und der maßgeblich selbstfabrizierten Rezession nicht den Konzernen, sondern der Bevölkerung aufzuladen, gesellt sich also breite gesellschaftliche Empörung über die Dreistigkeit der Faschisten und ihrer Unterstützer. In Potsdam waren betuchte Unternehmer dabei, der Tagungsort wird seit Jahren Neonazis zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt jetzt: In den oberen Etagen der Bundesrepublik wird zwar noch nicht der Daumen über die Scholz-Regierung gesenkt, aber Stirnrunzeln herrscht vor. Selten sprach das deutsche Großkapital in den vergangenen Jahren derart Klartext wie im Leitartikel zur Rezession in der Dienstag-FAZ. Überschrift: »Die Krise ist hausgemacht.« Und sie geht demnach ans Eingemachte: Die Exportschwäche zeige, »wie utopisch und blauäugig all das Gerede und Getue über und für eine Abkopplung oder ein ›De-Risking‹ von China ist.« Das kommt »Note sechs, setzen« gleich. Oben und unten, lässt sich sagen, sind sich in bezug auf den Regierungsmurks einig wie selten.

Keine Rolle spielt aber bei Herrschenden wie bei AfD und deren Gegnern die Tatsache, dass mit der Politik neoliberaler Zu- und Zugrunderichtung des Gemeinwesens und aller gesellschaftlichen Grundbedürfnisse vom Bildungs- und Gesundheits- bis zum Verkehrswesen der Nährboden für den Aufstieg rechter Parteien und der Faschisten bereitet wurde. Die AfD vertritt schlicht eine Ausprägung des Neoliberalismus, die Teilnahme von Faschisten einschließt. Die heutige Lage ist daher vor allem ein Resultat des Klassenkampfes, der seit mehr als 25 Jahren auch mit Hilfe von SPD und Gewerkschaften gegen die Beschäftigten geführt wurde. In allen Staaten des globalen Nordens.

Die Krise, in der sich Scholz und Co. befinden, ist daher eine der Wirtschaftsordnung, allerdings auch eine der parlamentarischen Demokratie. Die schließt massenhafte »Remigration« nicht aus – siehe Estland und seine russischstämmige Minderheit, siehe Großbritannien und die dortigen Pläne der Regierungspartei, Migranten nach Uganda abzuschieben. Was die in Potsdam versammelten Faschisten darüber hinaus wollen, sind Ausnahmegesetze gegen Demokraten und Linke.

Einig sind sich AfD, Anti-AfD-Demonstranten, Kapital und Regierung bislang im Kriegskurs. Diese Harmonie ist die unmittelbare Gefahr für die Republik. Solange hier und im NATO-Westen insgesamt nicht die Kriegsbremse gezogen wird, bleibt die Debatte über Schuldenbremse oder »Neonazibremse« (Heribert Prantl) in Vergeblichkeit stecken.