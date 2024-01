Carlos Garcia Rawlins/REUTERS Der Triumph blieb aus: Neugewählter Präsident Lai Ching-te (13.1.2024, Taipeh)

Letztlich hat es doch noch gereicht für Lai Ching-te oder, wie er sich auch nennt, William Lai. Der Kandidat der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP), der in den letzten Umfragen vor der taiwanischen Präsidentenwahl am vergangenen Samstag seinen einst großen Vorsprung immer mehr eingebüßt hatte, gewann den Urnengang mit 40,05 Prozent. Damit lag er klar vor seinen Rivalen Hou Yu-ih von der Guomindang (GMD 33,49 Prozent) und Ko Wen-je von der Taiwanischen Volkspartei (TPP 26,46 Prozent) – beide hatten sich deutlich mehr erhofft. Und dennoch: Lais Wahlsieg war alles andere als ein Triumph.

Die DPP, die eine Wiedervereinigung mit dem chinesischen Festland klar ablehnt und im Kern auf die Unabhängigkeit Taiwans von der Volksrepublik orientiert, geht geschwächt aus den Wahlen hervor. Die scheidende Präsidentin Tsai Ing-wen, die ebenfalls der DPP angehört, hatte den Urnengang von 2016 mit 56,12 Prozent und denjenigen von 2020 mit 57,13 Prozent für sich entscheiden können. 2020 hatten 8,17 Millionen Taiwaner für sie gestimmt. Lai konnte bei einer etwas geringeren Wahlbeteiligung lediglich 5,6 Millionen Stimmen auf sich vereinigen – ein Einbruch um beinahe ein Drittel.

Es kommt hinzu, dass die DPP bei der zeitgleich abgehaltenen Parlamentswahl nur auf 51 Sitze gekommen ist und damit die Mehrheit verloren hat, die sie bislang mit 61 Sitzen gehalten hatte. Neue Nummer eins ist mit 52 Sitzen die GMD, die TPP kam immerhin auf acht Sitze. Damit ist die DPP, will sie ihre Vorhaben realisieren, auf die Kooperation mit der TPP angewiesen und wird deshalb Rücksichten nehmen und Zugeständnisse machen müssen. Bisher musste sie das nicht.

Als Antwort auf Frage, wieso die DPP so stark eingebrochen ist, werden vor allem zweierlei Gründe genannt. Der eine: Lai kommt vom Hardlinerflügel der Partei, der zuweilen offen von einer Abspaltung der Insel von China spricht. 2017 hatte der Politiker aus der DPP-Hochburg Tainan erklärt, er sei ein »pragmatischer Arbeiter für Taiwans Unabhängigkeit«, und noch im Jahr 2023 hatte er die Hoffnung geäußert, eine Zeit werde kommen, da Taiwans Präsident im Weißen Haus empfangen werde. Derlei allzu offene Provokationen gegenüber Beijing, das unverändert auf das Ein-China-Prinzip setzt, kommen aktuell nicht wirklich gut an. Die Chengchi-Nationaluniversität in Taipei publiziert regelmäßig eine Umfrage zur Haltung der Bevölkerung in der Frage, ob Taiwan sich abspalten, sich mit dem Festland wiedervereinigen oder keins von beidem tun soll. Der Anteil derjenigen, die eine sofortige Abspaltung wollen, war zuletzt mit 4,5 Prozent so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr. 88,1 Prozent sprechen sich dafür aus, den Status quo zunächst beizubehalten, und von diesen legt sich bloß ein knappes Viertel darauf fest, langfristig auf Unabhängigkeit zu orientieren. Stumpfe Sticheleien wie diejenigen von Lai gefallen vielen nicht.

Hinzu kommt, dass vielen vor allem in der jüngeren Generation ganz anderes auf den Nägeln brennt. Nicht nur die Kaufpreise für Wohnungen, auch die Mieten steigen seit geraumer Zeit stärker als die Einkommen, haben Rekordhöhen erreicht, während laut Angaben des Finanzministeriums mehr als eine halbe Million Wohnungen leersteht. Das schürt den Unmut, und es kommt hinzu, dass die soziale Schere allgemein immer weiter auseinanderklafft, und die Lebenshaltungskosten steigen. Zudem wächst die Inflation, zuletzt auf mehr als drei Prozent. All dies trägt kräftig dazu bei, die Abwendung von den zwei großen Parteien zu fördern, also von der DPP und der GMD, die sich traditionell die Macht in Taipei teilen. 2019 hat sich die Volkspartei gegründet, die sich vor allem mit der sozialen Lage der Bevölkerung befasst und nicht die Frage ins Zentrum rückt, ob man auf die Abspaltung Taiwans hinarbeiten (DPP) oder aber an der Ein-China-Politik festhalten soll (GMD). Sie findet vor allem bei Jüngeren Gefallen.

Die Volkspartei hat denn auch – bislang jedenfalls – nicht vor, sich fest auf eine Seite ziehen zu lassen. Spitzenkandidatein Ko hat angekündigt, sie werde im Parlament keine feste Koalition bilden, sondern die Rolle »einer kritischen Minderheit spielen«: »Wir werden uns die Themen ansehen. Wer auch immer vernünftig spricht, den werden wir unterstützen.« Die DPP wird sich also, will sie ihre Vorhaben realisieren, wohl stets neu um die Volkspartei bemühen müssen, das dürfte sie ein wenig ausbremsen.

Auf zentrale Fragen der Außenpolitik wird sich das allerdings nicht unbedingt auswirken – denn über sie herrscht Konsens. Zwar stehen sich die DPP und die GMD, was die langfristige Orientierung Taiwans angeht, nach wie vor diametral gegenüber. Über die nächsten Schritte ist sich aber zumindest das Führungspersonal einig. Lai hat angekündigt, das Bündnis mit den USA und Japan sowie die Kooperation mit den Staaten Europas ausbauen zu wollen und die Streitkräfte weiter energisch aufzurüsten. GMD-Spitzenkandidat Hou hat im Herbst in einem Beitrag in der US-Zeitschrift Foreign Affairs »Abschreckung, Dialog und Deeskalation« als Leitmotive seiner Außenpolitik benannt. Die Abschreckung gegenüber der Volksrepublik steht dabei an erster Stelle: »Taiwans oberste Priorität sollte darin bestehen«, schrieb er, »seine nationale Verteidigung zu stärken und Festlandchina vom Griff zur Gewalt abzuschrecken«. Die Bedeutung, die er Japan beimisst, mag man daran ablesen, dass es das erste Land war, das er nach seiner Nominierung zum GMD-Präsidentschaftskandidaten besuchte.

Die TPP schließt sich dem weitgehend an. Sie spricht sich dafür aus, eine Plattform für einen »robusten nationalen Sicherheitsdialog« zu schaffen, der »die USA, Japan und Taiwan« verbinden soll. Sie erklärt die »nationale Verteidigung« zum »Eckstein« für die »Beziehungen über die Taiwanstraße hinweg«. Ihr Präsidentschaftskandidat Ko spricht sich, wie Hou, für eine Steigerung des Militäretats auf drei Prozent des taiwanischen Bruttoinlandsprodukts aus. Lai denkt sogar über eine noch größere Steigerung nach. Daran, dass die Spannungen um Taiwan zunehmen werden, kann also kaum ein Zweifel bestehen, denn für die Bündnisse und für die Militarisierung, die sie schüren, sprechen sich alle drei Parteien aus.