Jens Schulze Lebensretter am Sonntag in Berlin am Rande der LL-Demonstration im Einsatz

Am Sonntag wurden auf der Luxemburg-Liebknecht-Demonstration in Berlin dutzende Menschen verletzt. Wie haben Sie und die anderen Sanitä­terinnen und Sanitäter die Situation wahrgenommen?

Aus meiner Sicht hatte die Polizeirepression am Sonntag eine neue Qualität. Es gab eine mittlere zweistellige Zahl an Verletzten, und wir mussten nicht nur Demonstrantinnen und Demonstranten versorgen, die Pfefferspray abbekommen haben, sondern auch Schwerverletzte mit Knochenbrüchen und eine alte Person, die von der Polizei lebensbedrohlich am Kopf verletzt wurde.

Die Polizei hat einen Rentner lebensbedrohlich verletzt?

Ja. Die Situation auf der Frankfurter Allee in Lichtenberg war sehr dynamisch, daher haben wir uns auf den Gehweg gestellt. Der Mann stand nur wenige Meter von mir entfernt, als Beamte ihn umrannten. Einer von ihnen kniete sich auf den Schwerverletzten und ließ ihn dann alleine im Tumult liegen. Der Mann war bewusstlos, aus Mund und Nase lief Blut. Er hatte ein lebensbedrohliches, schweres Schädel-Hirn-Trauma. Die für die Verletzung verantwortliche Polizei hat die Rettungsmaßnahmen sogar noch behindert!

Was meinen Sie damit?

Weil wir mit der Behandlung beschäftigt waren, habe ich die um uns stehenden Polizisten mehrfach aufgefordert, einen Notarzt zu rufen. Aber sie haben sich geweigert, da sie angeblich keine Zeit hätten. Statt dessen wurden wir geschubst, unsere Rettungsrucksäcke getreten und durch die Gegend geworfen. Letztendlich hat eine parlamentarische Beobachterin den Notarzt gerufen. Daraufhin hat die Polizei diesen nicht über die Frankfurter Allee zu uns gelassen. Hätte die Polizei gleich den Notarzt gerufen, hätten wir nicht 20 wichtige Minuten verloren!

Kommt es häufiger vor, dass Ihre Arbeit von der Polizei behindert wird?

Leider ja. Wir hatten am Sonntag noch andere Situationen. Teilweise wurden wir nicht zu Verletzten gelassen. Es gab zum Beispiel eine Situation, in der ein blutender Mensch unsere Hilfe verlangte. Aber man hat uns nicht helfen lassen, mit der Begründung, dass sie ihre eigenen Sanitäterinnen und Sanitäter hätten.

Aber sonst werden Sie auf Demonstrationen nicht an der Behandlung von Patientinnen und Patienten gehindert?

Teilweise werden wir sogar daran gehindert, Versammlungen überhaupt medizinisch abzusichern. Am 18. November wurden wir in Eisenach über eine Stunde lang durchsucht. Die Polizei hatte mir sogar in meine Unterhose schauen wollen. Schutzhelme und Scheren hatten wir nicht mit auf die Kundgebung nehmen dürfen. Die Polizei spricht uns immer wieder ab, Rettungskräfte zu sein und probiert, uns als Demoteilnehmende einzustufen, obwohl es etliche gegenteilige Gerichtsurteile gibt. 2022 hatten wir deswegen in Hamburg gleich viermal vor Gericht gestanden – und waren viermal freigesprochen worden.

Warum arbeiten Sie ehrenamtlich als Sanitäter auf Demonstrationen?

Der öffentliche Rettungsdienst arbeitet nur in sogenannten »grünen Zonen«. Also Orten, die »sicher« sind. Wenn es, wie am Sonntag, auf Demonstrationen zu polizeilicher Repression kommt, ist das kein solcher Ort. Ohne Demosanitäterinnen und -sanitäter wäre es Sonntag wahrscheinlich noch schlimmer geworden. Leider arbeiten viele Rettungsdienste eng mit der Polizei zusammen und verstoßen regelmäßig gegen die medizinische Schweigepflicht.

Was meinen Sie damit?

Da wird illegaler Weise der Polizei schon mal das Notfallprotokoll gegeben. Wir hingegen schützen die Identität unsere Patientinnen und Patienten, wir nehmen gar keine Daten auf. Der Fokus unserer Arbeit liegt auf der ambulanten Behandlung, falls es uns medizinisch möglich ist. Damit die Betroffenen entweder weiter demonstrieren können, oder sicher nach Hause kommen, um selbstständig weiterführende medizinische Hilfe aufzusuchen. Wir machen die Arbeit ehrenamtlich, aber die Materialien sind nicht umsonst. Deshalb sind wir auf Spenden angewiesen.