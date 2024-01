ZDF/Getty Images »Bunga-Bunga«-Experte Silvio Berlusconi: »Sex, Macht und Lügen«

Die Nordstory

Bock auf Kutschbock

Vielleicht liegt es ja an den Benzinpreisen, doch die Haltungskosten für Zugtiere steigen ja auch; jedenfalls machen wieder mehr Menschen einen Kutschenführerschein. Im Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein wird der Kurzlehrgang einmal im Jahr angeboten. D 2023.

NDR, 15 Uhr

Malcolm mittendrin

»Es gibt kein Chaos«, wissen wir von Hans Heinz Holz. Und auch wenn Reese viel Kuddelmuddel im Kopf hat, irgendwie muss doch rekonstruierbar sein, wie ihm jenes Enzymexperiment gelungen ist, an dem die Superhirne Malcolm und Stevie so kläglich scheitern. Vielleicht mag es an der Asbestseuche liegen, die das Haus in sich birgt. USA 2004.

Comedy Central, 17.35 Uhr

Kolumbien

Das entfesselte Paradies

Der Orinoco und der Amazonas prägen gleichsam das lateinamerikanische Zweistromland Kolumbien. Das Wasserschwein bevorzugt das Grasland, welches der Orinoco bewässert. A/F 2021.

Arte, 17.50 Uhr

Liebe zum Leder

Streitfall Tierhaut: Die traditionelle Lederproduktion verwertet Abfallprodukte der Fleischindustrie und stellt Waren her, die lang halten. Ein Großteil der Kundschaft aber muss den Gürtel enger schnallen und greift daher auf billigere Hüftriemen aus Kunststoff zurück. D 2023.

NDR, 18.15 Uhr

Futurama

Dead Presidents

Die Ewigkeit ist öde: Damit die konservierten Schädel einstiger Staatenlenker und Denker in ihrem Museum nicht so viel Trübsal blasen, organisiert Fry eine Party. Feucht fröhlich wird es dann erst recht, als die Feiernden feststellen, dass die Flüssigkeit, in der die Köpfe schwimmen, ein Mittel für Zeitreisen ist. USA 2011.

Pro sieben Maxx, 19.20 Uhr

Re: Die Kleingarten-Rebellen

Tod einer Schrebergartensiedlung: Nach und nach ziehen sich die Hobbygärtnerinnen und -gärtner aus den Parzellen eines Berliner Kleingartenvereins zurück. Den Verbliebenen werden Unsummen geboten, damit sie ihr Stückchen Erde abtreten, denn die Kolonie ist lukratives Bauland. D 2023.

Arte, 19.40 Uhr

Sex, Macht und Lügen

In der Politik, Folge 1

»Bunga Bunga« und »Oral Office«: Die Affären von Berühmten und Mächtigen sind der Boulevardmedien täglich Brot. Hinter den Skandalen steckt allerdings mehr als pikanter Tratsch, leiden darunter doch meist lohnabhängige Frauen. Über derlei in Film und Sport im Anschluss. D 2023.

3sat, 20.15 Uhr