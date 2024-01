Rotlicht: Akzeptierende Jugendarbeit

Christian-Ditsch.de Schrei nach Liebe. Betreute Neonazis beim CD-Erwerb, Rostock 1998

Der Pädagoge Franz Josef Krafeld hatte eigentlich Gutes im Sinn, als er sich Anfang der 1990er Jahre in Bremen überlegte, wie man den rund um die Wiedervereinigung aufblühenden Neonazismus bekämpfen könnte. Doch die Erfolge seines Konzepts der Akzeptierenden Jugendarbeit (AJA) blieben trotz bis heute positiver Selbsteinschätzung anekdotisch.

Die vereinfachte Grundidee ist, sich für rechtsextreme Jugendliche trotz ihrer Gesinnung einzusetzen, auf dass dieses Denken mit abnehmender Orientierungslosigkeit verschwinde. Oder: Im Nazischläger steckt halt auch nur ein armer Kerl. Dass Orientierungslosigkeit für Neonazismus verantwortlich sei, ist der zugrundeliegende Denkfehler Krafelds und seines Teams. Schon die Existenz von extrem Rechten aus gutbürgerlichem Hause sowie die Hinwendung orientierungsloser Jugendlicher zu ganz anderen politischen oder religiösen Ideen beweisen dies. Krafeld möchte nicht ansetzen bei den Problemen, die Jugendliche machen, sondern bei denen, die sie haben. Das ist nicht nur brutal, wenn man bedenkt, dass die Probleme, die sie machen, manchem Asylsuchenden das Leben gekostet haben, sondern übersieht, dass es keine Gesetzmäßigkeit gibt, nach der haben und machen zusammen gehören.

Viele Antifaschisten lehnten AJA ab, weil dadurch die Rechten zu ernst genommen und in der Diskussion gehalten werden. Dies, zumal Krafelds Forderung, Jugendlichen Räume zu geben, konkret bedeutet, der extrem rechten Szene Strukturen zu bieten und bei ihrem Aufbau zu helfen. Und wenn er konzeptionell eine Grenze bei der Unterstützung neonazistischer Strukturen zieht, ist die schon bei diesem ersten Grundsatz gerissen. Krafeld selbst spricht von der Arbeit mit rechten Szenen, nicht gegen sie. Aber das eigentliche ­Problem ist nicht moralischer oder struktureller Natur, sondern die Verkennung der Ursachen von extrem rechter Gesinnung. Denn der politische Wille, sich entsprechend zu äußern oder zu handeln, kann nicht pädagogisch bekämpft werden. So etwas kann sich nur vorstellen, wer Ausländerfeindlichkeit von ihrem politischen Gehalt trennt und durch irgendwelche Ursachen in Familie, Kindheit, Einkommenssituation o.ä. erklärt. Die Hymne dieses falschen Denkens stammt von der Band Die Ärzte und kommt in etwa aus der gleichen Zeit wie die Anfänge der AJA: »Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe (…) deine Eltern hatten niemals für dich Zeit.« Dass jemand jemanden verhaut, weil er geliebt sein will, ist eine Denkakrobatik von der auch die heutige Pädagogik noch lebt.

Eine fremdenfeindliche Haltung kann zwar durch allerlei begünstigt werden, aber letztlich muss sich der rechtsextreme Täter zu seiner Äußerung oder Handlung nach Abwägung falscher Gründe entscheiden. Notwendig ist daher, das Phänomen politisch zu analysieren und nicht seine Akteure sozialarbeiterisch zu betreuen. Krafelds Methode hat zudem wie alle anderen Spielarten der Sozialpädagogik das Problem, auf den bürgerlichen Staat als Geldgeber angewiesen zu sein. Wenn er tatsächlich orientierungslosen Jugendlichen als Alternative zum Neonazismus nur die Einbindung in die und das Mitmachen in der Leistungsgesellschaft, an und in der sie ja gescheitert sind, vorschlagen kann, ist das für sie ohnehin kaum überzeugend.

Einzig eine inhaltsferne Formalität der AJA kann überzeugen: Das Konzept wurde aus der Praxis entwickelt, nicht umgekehrt ein Konzept der Praxis übergestülpt, wie dies in der Sozialen Arbeit meist der Fall ist. AJA ist noch nicht gänzlich aus der Sozialen Arbeit verschwunden. Sie wird von »extremismuspräventiven« Stellen auch für den Umgang mit islamistischen Jugendlichen angewandt, und Krafeld spricht inzwischen etwas schwammig von gerechtigkeitsorientierter bzw. noch aktueller: emanzipatorischer Jugendarbeit. Der Grundfehler bleibt dabei gleich. Dass AJA kein besonders erfolgreiches Programm gegen Rechtsextremismus ist, spricht übrigens nicht für andere, die pädagogisch und eben nicht politisch versuchen, rechten Jugendlichen etwas entgegenzusetzen.