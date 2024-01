Benoit Tessier/REUTERS Kommen selten als Helfer: Türkische Armeeangehörige nach dem Erdbeben (İskenderun, 12.2.2023)

Sie begehen gerne Kriegsverbrechen? Dann herzlich willkommen in der türkischen Armee. Das in Berlin ansässige Kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, Civaka Azad, hat am Freitag publik gemacht, über zahlreiche Aufnahmen von dokumentierten türkischen Kriegsverbrechen in Kurdistan zu verfügen. Das gesammelte Material stammt vor allem aus türkisch-nationalistischen X- (ehemals Twitter) sowie Telegram-Kanälen – von den Verbrechern selbst ins Netz gestellt, um sich mit ihren widerwärtigen Taten zu rühmen.

Zu sehen sind sowohl kurdische Zivilisten, darunter Kinder, als auch Kämpferinnen und Kämpfer der Guerilla der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die gefoltert werden oder die türkische Nationalhymne singen und die Nationalfahne küssen müssen. Das sind noch die »erträglicheren« Aufnahmen, wenn man so will. Die Mehrzahl der Aufnahmen zeigt hingegen Schändungen von Leichen und Gräbern, Verbrennungen von Körpern, den Hunden zum Fraß vorgeworfene Tote, durchtrennte Zungen und immer wieder Enthauptungen. Da ist es zur Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« nicht mehr weit. Oft posieren die Täter neben ihren Opfern mit dem faschistischen »Wolfsgruß« oder untermalen die Videos mit Musik der nationalistischen Fernsehserie »Tal der Wölfe«.

Civaka Azad geht davon aus, dass es sich bei den Betreibern der Social-Media-Kanäle um Angehörige des türkischen Militärs oder um der Armee nahestehende Personen handelt. Laut dem Zentrum tauche in diesen Kanälen fast täglich altes und neues Material türkischer Soldaten aus Südostanatolien, Nordsyrien sowie der Kurdistanregion des Irak auf.

Dabei sind die Aufnahmen und Berichte von Kriegsverbrechen, leider muss man sagen, weder die ersten noch die letzten. Im Oktober 2022 wollte eine Delegation der Ärzteorganisation IPPNW dem Verdacht auf türkische Chemiewaffeneinsätze in Kurdistan nachgehen; der Zugang in die betroffenen Regionen wurde ihr jedoch verwehrt. Auch bemüht sich die türkische Armee bei ihren Angriffen nicht im geringsten, zwischen Kämpfern und Zivilisten zu unterscheiden, im Gegenteil: Letztere werden sogar aktiv ins Visier genommen. Verbrannte Dörfer, Zwangsdeportationen, Drohnenangriffe, die Liste ist lang. Dabei deckt das vorgelegte Material nicht einmal einen Bruchteil der alltäglichen Verbrechen ab. Etwa der Fall der einfachen kurdischen Bauern Osman Şiban und Servet Turgut, die von türkischen Militärs im Jahr 2020 festgenommen und aus einem Hubschrauber geworfen wurden. Oder das Leid İpek Ers, die im selben Jahr tagelang unter Drogen gesetzt, der sexuellen Gewalt des türkischen Besatzungssoldaten Musa Orhan ausgesetzt war und als einzigen Ausweg sah, sich das Leben zu nehmen. Vor Gericht warf der Anwalt Orhans dann İpek Ers Vater gar vor, »seine Tochter nicht beschützt zu haben«.

Die türkische Armee hat derweil am Donnerstag die Nutzung von Smartphones in Einsatzgebieten untersagt. Dabei dürften sowohl dokumentierte Kriegsverbrechen eine Rolle gespielt haben als auch Sicherheitsaspekte wie Standortdaten. Kürzlich sorgte ein türkischer Soldat für Aufsehen, der während eines Einsatzes live auf Tik Tok gegangen war. Und 2019 warnte die Armeeführung vor dem unter Soldaten beliebten Handyspiel »PUBG Mobile«, da ihre einfache Chatfunktion angeblich von der PKK genutzt werde, um nachrichtendienstliche Informationen zu sammeln.