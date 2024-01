Rund 7.800 Höfe weniger als 2020

Wiesbaden. Die Zahl landwirtschaftlicher Betriebe ist hierzulande seit 2020 um rund 7.800 geschrumpft. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, gab es im Jahr 2023 noch 255.000 Betriebe und damit drei Prozent weniger als drei Jahre zuvor. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft hin zu weniger, aber größeren Betrieben setzte sich demnach fort. Die Betriebe bewirtschafteten 2023 rund 16,6 Millionen Hektar Fläche. Die durchschnittliche Fläche pro Landwirtschaftsbetrieb stieg von 63 Hektar im Jahr 2020 auf 65 Hektar im Jahr 2023. Mit rund 28.700 lag die Zahl der Ökobetriebe 2023 etwa zehn Prozent höher als noch vor drei Jahren. (AFP/jW)