Christian Mang/dpa Ist drauf und dran, die eierlegende Wollmilchsau zu erfinden: Minister Karl Lauterbach

Mit zunehmender Geschwindigkeit produziert das Bundesgesundheitsministerium Ideen für Veränderungen im Gesundheitswesen. Jüngstes Kind ist ein Eckpunktepapier zur Notfallversorgung. Auch diese Vorschlagssammlung aus dem Hause von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) trägt im Titel das vielversprechende Substantiv »Notfallreform«. Dass es dazu noch nicht einmal einen Gesetzentwurf gibt, sondern lediglich ein »Referentenentwurf« in Kürze angekündigt ist, wird auf der Website des Ministeriums eher beiläufig vermerkt, ebenso wie die Ankündigung, das Gesetz solle im Januar 2025 in Kraft treten und eng mit einer Reform des Rettungsdienstes verknüpft sein, zu der Lauterbachs Leute ebenfalls »in Kürze« ein Eckpunktepapier vorlegen wollen.

Die nun am Dienstag vorgestellten Vorschläge zur Änderung der Notfallversorgung zielen vor allem darauf ab, die Krankenhäuser zu entlasten. Dazu sollen Arztpraxen und kassenärztliche Bereitschaftsdienste auch außerhalb der üblichen Sprechzeiten erreichbar sein, ambulanter und stationärer Bereich enger verzahnt und telemedizinische Angebote ausgebaut werden. Im Notfall sollten Patienten dort versorgt werden, wo es am schnellsten und am besten gehe, sagte Lauterbach am Dienstag. Das müsse nicht immer das Krankenhaus sein. »In vielen Fällen ist die notdienstliche Akutversorgung sehr viel sinnvoller.« Oft reiche ein Besuch beim Hausarzt am nächsten Tag, so der Minister.

Konkret wird in dem Papier vorgeschlagen, die Notrufnummern des Rettungsdienstes und der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) zu vernetzen, integrierte Notfallzentren an Krankenhäusern einzurichten und die ambulanten Notdienststrukturen zu stärken. Vor allem den KVen will das Ministerium Vorgaben machen – etwa zur verpflichtenden Kooperation mit den Rettungsleitstellen und zum Ausbau und zur Finanzierung von Terminservicestellen, die Patienten künftig schneller in Behandlung bringen sollen. Für die angestrebte bundesweit einheitliche »notdienstliche Akutversorgung« sollen vor allem die KVen sorgen, die dafür eine telemedizinische Versorgung rund um die Uhr sowie Hausbesuche bei immobilen Patienten sicherstellen sollen. Da sich offenbar sogar im Gesundheitsministerium herumgesprochen hat, dass Ärzte knapp sind, sollen die KVen per Gesetz die Möglichkeit erhalten, »für den aufsuchenden Dienst auch qualifiziertes nichtärztliches Personal einzubinden oder mit dem Rettungsdienst zu kooperieren (Gemeindenotfallsanitäter).« Per telemedizinischer Verbindung soll ein Arzt die Behandlung überwachen. Woher das zusätzlich benötigte nichtärztliche Personal kommen soll, bleibt offen.

Außerdem will Lauterbach neue Strukturen für die Notfallversorgung aufbauen: Flächendeckend sollen Integrierte Notfallzentren (INZ) entstehen und überall dort, wo die Kapazitäten reichen, zusätzlich Integrierte Notfallzentren für Kinder und Jugendliche (KINZ). INZ wie KINZ sollen aus der Notaufnahme eines Krankenhauses, einer zentralen Ersteinschätzungsstelle sowie einer KV-Notdienstpraxis bestehen. Alle drei Stellen sollen sich digital vernetzen, sie müssen zu gesetzlich vorgegebenen Zeiten geöffnet sein, per Anbindung an eine der neuen Terminservicestellen Angebote für die Weiterbehandlung machen, zudem dringend benötigte Arzneien sowie Krankschreibungen abgeben können. Kurzum: Das Gesundheitsministerium ist drauf und dran, die eierlegende Wollmilchsau zu erfinden.