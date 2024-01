Lando Hass/dpa Alexander Ulrich, Sahra Wagenknecht und Andreas Hartenfels (von links) am Montag in Mainz

Am 27. Januar findet der erste Parteitag des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Berlin statt. Dort wird sich die neue Partei auch mit der Aufstellung für die EU-Parlamentswahl im Juni beschäftigen. Über einen ersten Wahlprogrammentwurf berichteten am Dienstag mehrere Medien und Agenturen.

In dem Papier fordert das BSW unter anderem die Wiederaufnahme von Öl- und Gasimporten aus Russland, die unbefristete Nutzung von Verbrennermotoren und die Abschaffung des Handels mit CO2-Zertifikaten. Anders als im Europawahlprogramm der Linkspartei, aus der die Führungsgruppe des BSW fast durchweg stammt, wird in dem BSW-Entwurf eine auf die Institutionen zielende Kritik an der EU formuliert: »Die EU in ihrer aktuellen Verfassung schadet der europäischen Idee.«

Deutlich wird die Orientierung darauf, der EU Zuständigkeiten zu entziehen: »Was lokal, regional oder nationalstaatlich besser und demokratischer regelbar ist«, dürfe nicht der »EU-Technokratie« überlassen werden. Das BSW tritt für »die Nichtumsetzung von EU-Vorgaben auf nationaler Ebene« ein, wenn sie »wirtschaftlicher Vernunft, sozialer Gerechtigkeit, Frieden, Demokratie und Meinungsfreiheit zuwiderlaufen«. Die Partei will zudem, dass der EU-Haushalt nicht weiter wächst und die EU keine eigenen Einnahmen erhält. Weitere Länder sollen vorerst nicht aufgenommen werden.

Außenpolitisch stellt der Entwurf indes auf eine konsolidierte Souveränität der EU ab: »Europa muss eigenständiger Akteur auf der Weltbühne werden, statt Spielball im Konflikt der Großmächte und Vasall der USA zu sein.« Es dürfe zudem »nicht länger eine digitale Kolonie der Vereinigten Staaten sein«. Der Krieg in der Ukraine wird als »blutiger Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland« eingeordnet. Militärisch sei der Krieg von Russland begonnen worden, hätte allerdings »längst beendet werden können«. Das BSW fordert einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen. Um Moskau an den Verhandlungstisch zu holen, solle »der sofortige Stopp aller Rüstungsexporte in die Ukraine« angeboten werden.

Migrationspolitisch ist der Entwurf dicht an der 2023 verschärften Beschlusslage der EU-Staaten dran: Das BSW will Asylverfahren an den EU-Außengrenzen oder in Drittstaaten und einen Fokus auf die Bekämpfung von Fluchtursachen.

Derweil kommt der Parteiaufbau des BSW betont langsam in Gang. Am Montag sprach Wagenknecht bei einer Pressekonferenz in Mainz über die Aufstellung in Rheinland-Pfalz. Dort – und damit erstmals in einem Flächenland – ist das BSW nun im Landtag vertreten: Der ehemalige Grüne Andreas Hartenfels, derzeit fraktionslos, ist der neuen Partei beigetreten. Wagenknecht freute sich über den Mann im Mainzer Landtag: Das sei »etwas, das die Linke nie geschafft hat«.

Die Grünen hat Hartenfels bereits im Oktober 2022 auch wegen der Außenministerin verlassen. Deren Politik habe mit Friedenspolitik nichts mehr zu tun. Er sei immer noch fassungslos darüber, dass die Grünen nun »die Falken dieser Bundesregierung« seien. Auf die Oppositionsfraktionen CDU und Freie Wähler will Hartenfels zugehen, um eine Enquetekommission zur Aufarbeitung der Coronapolitik zu formieren. Die »Ausgrenzung von Millionen von Menschen« im Zuge der Coronamaßnahmen sei noch ein Grund gewesen, die Grünen zu verlassen.

Wagenknecht betonte in Mainz, dass das BSW Landesverbände erst nach und nach gründen werde. In Rheinland-Pfalz ist die Partei vorerst winzig: 28 der bundesweit 450 Erstmitglieder kommen von dort. Unter ihnen sind der ehemalige Profifußballer Andreas Buck sowie der Drehbuchautor und Grimme-Preisträger Stephan Falk. Den Aufbau der Partei in dem Bundesland soll der Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich koordinieren.

Die einlaufenden ersten Wählerbefragungen unter Einbeziehung des BSW fallen unterdessen sehr unterschiedlich aus. Während etwa INSA die Wagenknecht-Partei am Wochenende aus dem Stand bei 14 Prozent bundesweit sah, will Forsa in einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage für RTL/N-TV eine BSW-Wählerpräferenz von noch nicht einmal drei Prozent ermittelt haben. Derart disparate Zahlen bestätigen vorerst nur eines – die alte Einsicht nämlich, dass insbesondere auch mit Umfragen Politik gemacht wird.