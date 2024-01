Jahresinflation 2023 bei 5,9 Prozent

Wiesbaden. Die Inflation in der BRD lag 2023 bei durchschnittlich 5,9 Prozent. Wie aus am Dienstag veröffentlichten detaillierten Angaben des Statistischen Bundesamts hervorgeht, lag die Teuerungsrate aufgrund eines Basiseffekts wegen der 2022 drastisch gestiegenen Energiepreise somit niedriger als im Vorjahr. Energie verteuerte sich auch 2023 demnach weiter, maßgebliche Preistreiber waren aber Nahrungsmittel, so die Wiesbadener Behörde. Dort lag die Teuerung bei durchschnittlich 12,4 Prozent, betroffen waren nahezu alle Nahrungsmittelgruppen. Die Energiepreise kletterten übers Jahr um 5,3 Prozent, nach einem 29,7-Prozent-Sprung 2022. (AFP/jW)