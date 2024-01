AfD: Fraktion will über Potsdam-Treffen beraten

Berlin. Die AfD-Bundestagsfraktion will nach Angaben ihres parlamentarischen Geschäftsführers, Bernd Baumann, intern über ein bekanntgewordenes rechtes Strategietreffen in Potsdam sprechen. Daran hatten unter anderem Mitglieder der AfD, Unternehmer und der österreichische Faschist Martin Sellner teilgenommen. Als Folge der Berichte über das Treffen hatten in den vergangenen Tagen in mehreren deutschen Städten zahlreiche Menschen gegen die Partei demonstriert. Er gehe davon aus, »dass wir uns in irgendeiner Form darüber unterhalten«, sagte Baumann am Dienstag in Berlin. Die öffentliche Reaktion auf dieses Treffen sei übertrieben gewesen. »Das war kein Geheimtreffen«, sagte Baumann, sondern eine »private Verabredung«. Er fragte zudem: »Wer ist Herr Sellner?« (dpa/jW)