Sachsen: Langjähriger FDP-Chef ausgetreten

Dresden. Der langjährige Partei- und Fraktionschef der FDP in Sachsen, Holger Zastrow, ist aus der Partei ausgetreten. »Ich habe heute nach 30 Jahren die FDP verlassen«, schrieb er am Dienstag beim Kurznachrichtendienst X. Die FDP sei Teil der »vermutlich schlechtesten Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik«, die Regierungsbeteiligung »ein historischer Fehler«. Der 55jährige war von 1999 bis 2019 FDP-Landeschef. Der Chef einer Werbeagentur legte stets Wert darauf, kein Berufspolitiker zu sein und trat nie als Minister in das bis 2014 in Sachsen regierende Kabinett aus CDU und FDP ein. (dpa/jW)