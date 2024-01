U-Haft für Teilnehmer von LL-Demo

Berlin. Weil sie bei einer Demonstration in Berlin auf Polizisten eingeschlagen haben sollen, sind zwei Teilnehmer in Untersuchungshaft gekommen. Sie wurden wegen besonders schweren Landfriedensbruchs festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach waren bei der Versammlung »Luxemburg-Liebknecht-Ehrung 2024« am Sonntag im Ortsteil Lichtenberg Polizisten angegriffen und verletzt worden. Ein 23jähriger soll einem Beamten mit einer Fahnenstange aus Holz mehrfach auf den Kopf geschlagen haben. Einem 25jährigen wird vorgeworfen, mit einer Metallstange auf drei Polizisten eingeschlagen zu haben. Bei der Versammlung wurden zahlreiche Teilnehmer durch Polizeigewalt zum Teil schwer verletzt.(AFP/jW)