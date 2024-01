Nachschlag: Gute alte Zeiten

IMAGO/dts Nachrichtenagentur Präsent in den Medien: Sahra Wagenknecht

Seit Gründung der Partei »Bündnis Sahra Wagenknecht« vervielfacht die Namensgeberin ihre Medienauftritte. Am Sonntag war es auch am »Bericht aus Berlin«, die ehemalige Linke-Politikerin zu interviewen. Viel Konkretes außer der Forderung nach mehr Diplomatie und der Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen kam dabei allerdings nicht heraus. Vage appellierte Wagenknecht gegenüber Moderatorin Tina Hassel an die »Vernunft«. Sie sorgt sich vor einem Niedergang der deutschen Industrie und verlangt nach einer »Regierung, die einen Plan hat«. Das Thema Asyl kam nur am Rande vor. Von der AfD grenzte Wagenknecht sich mit dem Hinweis ab, dass diese keineswegs für eine »gerechtere Leistungsgesellschaft« eintrete. Das erinnert schon sehr an den Slogan »Damit Leistung sich wieder lohnt«, mit dem BRD-Kanzler Helmut Kohl 1982 die »geistig-moralische Wende« einleitete. Ach, wie schön war es, als es noch echte Sozial- und Christdemokraten gab! Wagenknecht ist die Verkörperung dieser Nostalgie. (jt)