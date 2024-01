Kein Vertrauen ins TV

Underworld/IMAGO

Das Medium, dem die Deutschen am meisten vertrauen, ist das Radio. Das hat eine Erhebung der Forsa-Demoskopen ergeben, die jedes Jahr das Ansehen von 36 wichtigen Institutionen des Landes ermitteln. Demnach setzt jeder zweite der 4.002 Befragten großes Vertrauen in die Arbeit des Rundfunks, 41 Prozent nannten hier die Presse und nur 27 Prozent das Fernsehen. Das Ergebnis bei den »sozialen Medien« (drei Prozent) spricht für das Urteilsvermögen unserer Mitbürger, die Ausreißer nach oben bei Polizei und Ärzteschaft (jeweils 81 Prozent) lassen das Gegenteil vermuten. Im Vergleich zum Vorjahr ordentlich herunter gevotet haben die Teilnehmer den Kanzler (20 Prozent) und die politischen Parteien (13 Prozent), während die Bundeswehr einen Sieben-Prozentpunkte-Satz auf 53 machte. Die Umfrage wurde im Dezember 2023 durchgeführt, auch wenn sich die Ergebnisse lesen, als seien sie aus dem Jahr 1932.

Wir wissen nicht, was die fromme Hildegard Kückelhorn zu diesen Zahlen sagt, sie schweigt beharrlich, vielleicht weil sie tot ist. Ermordet, vermuten die Fahnder im neuen Frankfurter ARD-»Radiotatort« von Martin Mosebach, es könnte sich um einen Fall von »Totbeten« gehandelt haben (HR 2024; Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2, 21 Uhr, HR 2 Kultur; Fr., 19.04 Uhr, WDR 3; Sa., 17.04 Uhr, WDR 5, 19.05 Uhr, SWR 2; So., 17.04 Uhr, SR 2, 19.04 Uhr, NDR Kultur; Mo., 21.05 Uhr, Bremen 2, 22.04 Uhr, MDR Kultur). In der Erwachsenenbildungsreihe »Radiowissen« werden zwei Phänomene durchgenommen, die jeder kennt und keiner erklären kann: »Das Déjà-vu« und die »Intuition« (BR 2017, Mi., 9.05 Uhr, Bayern 2). Hier hört auch der Kardinal rein: Auf der Lit.Cologne gab es im März 2023 »Die legendäre Kölner Stunksitzung – eine Nachlese aus 40 Jahren« mit den schönsten Texten, die nicht von der Inquisition des WDR herausgeschnitten worden sind (Do., 22.04 Uhr, WDR 5). »Ein Handbrevier für Hochstapler und solche, die es werden wollen«, versprach Walter Serner dem Leser seines Werks »Letzte Lockerung«, das Tocotronic-Frontmann Dirk von Lowtzow aufgenommen hat (BR 2012, Fr., 21.05 Uhr, Bayern 2). Nicht nur in der DDR, auch in der BRD gab es in den 60ern »Schreibende Arbeiter«. Paul Kother versucht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu finden sowie eine Antwort auf die Frage, warum diese Bewegungen verschwunden sind (WDR 2023, Sa., 12.04 Uhr und So., 15.04 Uhr, WDR 3). Neuinszenierung des ersten europäischen Radiohörspiels: Regine Elbers hat »Blocked Under Ground« aufgenommen, als Vorlage diente ihr »A Comedy of Danger« von Richard Hughes, gesendet 1924 von der BBC (BR 2024, Sa., 15.05 Uhr, Bayern 2). Rimski-Korsakows Oper »Das Märchen vom Zaren Saltan« nach der Vorlage von Alexander Puschkin hatte vor einem Jahr Premiere in der Staatsoper Hannover. Die Aufzeichnung läuft am Samstag abend (Sa., 19.04 Uhr, NDR Kultur). Am Sonntag morgen starten »Clevergirl« und ihr Bruder Angstmän, größter Hasenfuß des Universums, einen intergalaktischen Kampfeinsatz zur Vernichtung der fiesen Verblödungskanone. Kinderhörspiel von Hartmut El Kurdi (WDR 2021, So., 7.05 Uhr, NDR Kultur). Zurück in die fiese Wirklichkeit der deutschen Almosenwirtschaft holt uns das »Dok-5-Feature« über »Tafeln, Foodbanks, Suppenküchen« (WDR 2023, So., 13.04 und 20.04 Uhr, WDR 5). Am Beginn der kommenden Woche schließlich gerät ein Vater in die Kreise einer völkisch-esoterischen Sekte, in die seine durchgeknallte Exfrau den gemeinsamen Sohn entführt hat; Ursendung des Hörspiels »Toxisches Karma« von Lutz Hübner und Sarah Nemitz (DLF Kultur 2023, Mo., 22.03 Uhr).