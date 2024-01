Ubisoft Entertainment Schneller klettern: Meisterdieb in Aktion

Du bist ein Meisterdieb. Im Schutze der Dunkelheit schleichst du dich in einen Palast, in dem keine Schatztruhe vor deinen Langfingern sicher ist. Du bist schon wieder auf dem Weg nach draußen, als dich eine Wache bemerkt. Eine rasante Verfolgungsjagd durch die engen Gassen der Stadt beginnt. Schließlich entdeckst du eine Hauswand, niedrig genug, um daran hochzuklettern, doch hoch genug, damit deine schwer gerüsteten Verfolger dir nicht mehr werden folgen können. Plötzlich aber beschließt du, auf eine davorstehende Bank zu springen und dich hin- und herzudrehen. Als du dich endlich auf die Wand konzentrierst, sind die Wachen bereits da. Game over.

Es sind Fehler in der Steuerung wie diese, die viele Nutzer der populären Ubisoft-Spielereihe »Assassin’s Creed« (AC) manchmal noch zur Verzweiflung treiben. Auch der neueste Teil »Mirage« bildet keine Ausnahme. Abgesehen davon macht das Spiel fast alles richtig.

Seit 2007 gibt es die AC-Reihe, die aus mittlerweile 13 Hauptspielen besteht. Die Action-Adventures, in die im Laufe der Jahre immer mehr Rollenspielelemente integriert wurden, zählen zu den berühmtesten Vertretern der sogenannten Open-World-Spiele, in denen man eine offene Spielwelt frei erkunden kann. Jedes AC-Game spielt in einer anderen bedeutenden historischen Epoche, so etwa »AC Syndicate« im viktorianischen London (wo man unter anderem Karl Marx begegnet) oder »AC Unity« im revolutionären Frankreich (wo man zu Beginn des Spieles aus der Bastille fliehen muss).

Der prinzipiell herrschaftskritische Hintergrund der Spiele – oft nimmt man eine Art Robin-Hood-Rolle ein – ist freilich immer verschwörungstheoretisch geprägt. Immer ist es eine Konspiration einer Handvoll Templer, die im Staat die Fäden ziehen und die es zu enttarnen gilt. Man selbst schlüpft in die Rolle eines Assassinen. Die Begründung, warum man in immer andere historische Epochen eintaucht, die doch wieder nur den Konflikt Assassinen vs. Templer­orden verhandeln, soll eine futuristische Rahmenhandlung leisten, in der neue Technologie die Reise in genetisch gespeicherte Erinnerungen erlaubt. Sie ist jedoch kaum der Rede wert und entfällt in »­Mirage« zum Glück größtenteils.

Überhaupt beschränkt sich das Spiel erfreulicherweise wieder auf das Wesentliche. Waren die vergangenen Titel der Reihe mit unzähligen Nebenmissionen und größeren Spielwelten immer umfangreicher geworden, so dass man Hunderte Stunden darin verbringen konnte, hat man »Mirage« nach überschaubaren rund 20 Stunden durchgespielt. Auch thematisch knüpft das Game wieder an die Ursprünge an. Man schlüpft im Jahre 861 n. Chr. in die Rolle des Straßendiebes Basim Ibn Ishaq, der sich wünscht, mit den »Verborgenen« (den Assassinen) für mehr Gerechtigkeit kämpfen zu können. Angeleitet durch seine Mentorin Roshan entwickelt er sich zu einem vollwertigen Mitglied der Bruderschaft, während er in Bagdad fünf Verschwörer verfolgt, die das Kalifat kontrollieren.

Wie in fast jedem AC-Teil tritt die Story aber schnell in den Hintergrund angesichts der perfekt gestalteten historischen Welt. Kunstvolle Moscheen, prächtige Paläste und Gärten, karge Wüsten und grüne Oasen gilt es im frühen Bagdad und Umgebung zu erkunden – alles in einem beeindruckenden Tag-und-Nacht-Wechsel, der die Straßen und Marktplätze Bagdads oft in ein wunderschönes Licht taucht. Mit einem Adler, der Basim begleitet, kann man die Stadt aus der Vogelperspektive auskundschaften.

Das Spielprinzip orientiert sich an Bewährtem. Klettern, Schleichen, Meucheln stehen im Vordergrund. Statt endlos Waffen sammeln zu müssen wie in vorherigen Spielen, bedarf es jetzt nur noch wenig Ausrüstung. Ungelöst sind die Probleme mit der Bedienung, die zwar für Anfänger erfreulich simpel ist, aber oftmals keine präzisen Befehle erlaubt. Allzu oft klettert man auf Gegenstände, die eigentlich nur im Weg stehen. Gelungen sind dagegen die wenigen Nebenmissionen. So muss man etwa in der Welt verstreute Punkte einsammeln, die einem realgeschichtliche Hintergründe der Epoche vermitteln. So erfährt der Spieler nebenbei einiges über die Dynastie der Abbasiden, unter denen das echte Bagdad 762 gegründet wurde, über frühmittelalterliche Wirtschaft oder die kulturelle Blüte des Islam.

Auch die historische Ernsthaftigkeit, mit der die Spielwelt gestaltet wurde, verblüfft. Der französische Ubisoft-Konzern arbeitet schon lange mit Wissenschaftlern zusammen, um den AC-Spielen ein authentisches Design zu geben. Im Falle von »Mirage« stand u. a. die Kunsthistorikerin Glaire Anderson von der Universität Edinburgh beratend zur Seite – das Ergebnis dürfte Geschichtsnerds begeistern.

In anderer Hinsicht stellt »Mirage« eine negative Zäsur dar. So taucht seit kurzem in älteren AC-Spielen plötzlich Pop-up-Werbung für »Mirage« auf. Ubisoft, ein Konzern mit über 20.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von über zwei Milliarden Euro im Jahr, sprach zwar angesichts der harschen Kritik aus der Spieler-Community von einem »technischen Fehler«. Doch dürfte es sich um einen Versuchsballon gehandelt haben, um auszutesten, wieviel Werbung man den Käufern in Spielen zumuten kann. Die Zukunft der Videospiele könnte nervig werden.