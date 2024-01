Abgeschobener des Tages: Boris Katkow

ITAR-TASS/IMAGO

Hej Nazi-Sellner und AfD-Deportierfans: So geht wertegeleitete und regelbasierte »Remigration«. Am vergangenen Mittwoch erhielt der 82jährige Rigaer Boris Katkow einen Brief des lettischen Innenministeriums. Inhalt: Wegen »langjähriger und systematischer Tätigkeit zum Vorteil Russlands« stehe er auf einer Liste des Staatssicherheitsdienstes von im Lande unerwünschten Personen. Er stelle »eine Gefahr für die innere Sicherheit« Lettlands dar und werde in den nächsten 30 Tagen abgeschoben – ohne Rückkehrrecht. Belege für die Vorwürfe gab’s nicht, aber aus 30 wurden zwei Tage: Am Morgen des 12. Januars erschienen lettische Beamte bei Katkow, ließen ihm eine Stunde Zeit fürs Packen und brachten ihn zum 300 Kilometer entfernten Grenzübergang Terekhovo/Burachi nach Russland. Auf seine Frage, wohin er mittellos und ohne Familie gehen solle, witzelten die Deportierer von Türkei und Usbekistan.

Am Sonnabend landete Katkow in einem Flugzeug aus St. Petersburg in Kaliningrad, wo ihn Vertreter der dortigen Immanuel-Kant-Universität in Empfang nahmen. Er leitete nämlich die Rigaer Vertretung der Uni. Werbung für ein Studium in Russland ist aber staatsgefährdend. Allerdings hat Lettland noch nicht den deutschen Standard erreicht. Da gilt: Lass nicht einen Russen mit dir forschen. Katkow war zudem Vorsitzender der »Vereinigung für lettisch-russische Zusammenarbeit«, bemühte sich um Integration russischstämmiger Bürger, wollte also die lettische Bevölkerung austauschen. Da muss »Remigration« à la Riga zum EU-Modell werden: Am 4. Januar hatte die lettische Verwaltung für Staatsbürgerschaft und Migration mitgeteilt, dass 1.167 russischstämmigen Bürgern die Abschiebung drohe, davon seien fast 800 älter als 60 Jahre. Proteste gegen die real praktizierte »Remigration« wurden hierzulande bislang nicht angemeldet.