Martin Müller/IMAGO Anhänger der Ampelparteien und ihnen verbundener Organisationen demonstrieren am Sonntag in Potsdam gegen rechts

Es sei ein »Horrorszenario«, an das er im Grunde »gar nicht erst denken« wolle. Mit diesen Worten hat Gökay Sofuoğlu, Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland (TDG), am Montag vor einer Machtübernahme der AfD gewarnt. Angesichts des anhaltenden Umfragehochs und der Wahlerfolge der Partei wächst die Unruhe in der politischen Öffentlichkeit. Am Wochenende gingen in mehreren deutschen Städten Tausende gegen rechts auf die Straße. Auslöser waren am Mittwoch publizierte Recherchen des Netzwerks Correctiv über ein Treffen von AfD-Funktionären mit dem Kopf der faschistischen »Identitären Bewegung Österreichs«, Martin Sellner, Ende November in Potsdam. Sellner hatte dort seine Vision von der massenhaften Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund – Stichwort: »Remigration« – präsentiert.

Die Türkische Gemeinde in Deutschland erklärte, die Recherchen von Correctiv hätten lediglich aufgedeckt, »was eigentlich längst offensichtlich war«: Die AfD pflege nicht nur Kontakte zu Neonazis, sie sei »in weiten Teilen gesichert rechtsextrem auf allen Ebenen«. Gemäßigte Töne seien »nichts als Maskerade«. Die TDG-Kovorsitzende Aslıhan Yeşilkaya-Yurtbay warnte vor der Übernahme von Begriffen der AfD in die politische Normalität – insbesondere »Remigration« oder »Rückführung« gehörten zur Strategie der Rechten. Am Montag wurde bekannt, dass »Remigration« zum »Unwort des Jahres 2023« gekürt worden ist. Es sei ein »rechter Kampfbegriff«, so die Begründung.

In der SPD dreht sich die Debatte darüber, wie dem Höhenflug der AfD zu begegnen sei, weiter im Kreis. Dem SPD-Bundestagsabgeordneten Axel Schäfer fiel als Gegenrezept nur ein, rechte Politikansätze zu übernehmen. Gegenüber dem Tagesspiegel (Montag) forderte er Olaf Scholz auf, bei der »Begrenzung der Migration« »mutiger« zu werden und »den Konflikt mit den Grünen in Kauf zu nehmen«. Das SPD-Vorstandsmitglied Andreas Stoch wies in der Zeitung darauf hin, dass »der Kanzler jetzt eine besondere Verantwortung« trage. Scholz müsse »mehr in den gesellschaftlichen Dialog gehen, bevor Beschlüsse wie zum Heizgesetz oder den Agrarsubventionen fallen«, sagte Baden-Württembergs SPD-Chef.

Andere reagierten auf die Correctiv-Recherchen mit der Forderung nach einem Verbotsverfahren gegen die AfD. Dies zu prüfen, sei »völlig richtig«, erklärte SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast gegenüber der Welt (Montag), da sie »in weiten Teilen erwiesen rechtsextremistisch ist«. Wichtiger sei aber dann doch die Auseinandersetzung in der Sache. Auch sei ein »Aufstand der Anständigen« gegen einen umfangreichen Rechtsruck notwendig. Vor einem Scheitern eines solchen Verbotsverfahrens warnte Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) in dem Springerblatt. Man sollte es nur anstoßen, wenn der Erfolg garantiert sei. Ähnlich argumentierte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

FDP und CSU wandten sich gegen ein Verbot der AfD. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai forderte am Montag in Berlin nach einer Sitzung des Parteipräsidiums, die AfD politisch zu stellen. Von einem Verbotsantrag oder -verfahren würde »am Ende des Tages nur die AfD profitieren«, warnte Djir-Sarai. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder bezeichnete am Montag in München nach einer Sitzung seines Kabinetts ein Verbotsverfahren als falsches Signal, unabhängig von dessen Umsetzbarkeit. Die AfD sei eine »parasitäre Gruppe«, welche die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ausnutze. Dem müsse der Boden entzogen werden durch eine andere Politik.

Sahra Wagenknecht (ehemals Die Linke), Parteichefin von »Bündnis Sahra Wagenknecht« (BSW), sprach sich ebenfalls gegen ein AfD-Verbot aus. »Weil die Politik so schlecht ist und deswegen Menschen aus Empörung eine Partei wie die AfD wählen wollen«, könne man nicht jene Partei verbieten wollen, erklärte sie am Sonntag im ARD-»Bericht aus Berlin«. Dort sprach sie sich auch – wie die Ampel, die Union und die AfD – für die Eindämmung der Migration sowie die Verlagerung von Asylverfahren in Nicht-EU-Staaten aus.

Ebenfalls am Sonntag waren in Potsdam rund 10.000 Menschen einem Aufruf des Oberbürgermeisters Mike Schubert (SPD) gefolgt und gegen die AfD auf die Straße gegangen. Der Kundgebung schlossen sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) an, die beide in der brandenburgischen Landeshauptstadt wohnen. In Berlin protestierten zur gleichen Zeit nach Angaben von Polizei und Veranstaltern 25.000 Demonstranten am Brandenburger Tor gegen rechts, in Kiel 7.000 bis 8.000, in Saarbrücken 5.000. Am Freitag hatten in Hamburg bereits rund 2.000 Menschen vor der lokalen AfD-Zentrale demonstriert.