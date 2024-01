Berlin. Der Andrang bei der von dieser Zeitung ausgerichteten XXIX. ­Rosa-Luxemburg-Konferenz (RLK) am Sonnabend in Berlin war schon am Vormittag beinahe unüberschaubar. Ganz so viele, wie unser Autor Norman Philippen in seinem Bericht über das RLK-Kulturprogramm in der Montagausgabe (S. 11) beobachtet hatte, waren es dann noch nicht: Nicht »annähernd 4.000« Besucher fanden sich bis zum Abend ein, sondern 3.700. Am Morgen waren es wohl 3.200. Auch wir hätten uns übrigens über ein, zwei Zugaben von Wenzel gefreut. Der enge Zeitplan ermöglichte es nicht – sein veranschlagtes Programm konnte er aber spielen. Als Kampfziele für die Zukunft jedoch nehmen wir sowohl die höhere Zahl als auch »mehr Wenzel« gern an. (jW)