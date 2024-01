Kay Nietfeld/dpa Stilleben in der Hauptstadt: Kolonnen wuchtiger Schlepper, am Montag mehrreihig vor der Siegessäule

Nieselregen, Schneegriesel, Windstöße – ungemütlich ist das Wetter, wie die Stimmung. Die Unruhe in der Menge wächst, anfangen soll es endlich. Und dann, kurz nach 11.30 Uhr am Montag ist es soweit. Auftakt der Großkundgebung vor dem Brandenburger Tor zum Abschluss der Aktionswoche von Deutschem Bauernverband (DBV) und dem Verein »Landwirtschaft verbindet Deutschland« (LsV). Der Anlass ist bekannt: Protest gegen das Streichen von Agrarhilfen durch die Ampelkoalition. Verbände aus Logistik und Gastronomie unterstützen den Auflauf Tausender unter der Quadriga.

Bereits in der Nacht waren Treckerkonvois lautstark durch Berlin gezogen. Ein Mix aus Machtdemonstration und Sightseeingtour. Allein aus Niedersachsen hätten sich 3.500 Personen in die Hauptstadt aufgemacht, sagte Sonja Markgraf, Pressesprecherin des Landesbauernverbands, am Montag jW. Ferner rund 350 Schlepper. Andernorts waren Bauern gleichfalls aktiv. In Stelle im Landkreis Harburg blockierten Dutzende Traktoren das Aldi-Logistikzentrum. Die Auslieferung von Frischwaren verzögerte sich, bestätigte ein Sprecher gegenüber jW.

Zurück zur Bühne: Als erster tritt DBV-Präsident Joachim Rukwied ans Pult. Applaus, vereinzelt Buhrufe. Sein Kernsatz an Finanzminister Christian Lindner (FDP): »Ziehen Sie die Steuererhöhung beim Agrardiesel zurück, dann ziehen wir unsere Trecker zurück.« Der Gastredner indes muss auf seinen Einsatz warten, steckt den Spickzettel wieder in die Tasche. Vor ihm spricht Claus Hochrein vom LsV. Markig ruft er alle zum Handschlag auf; alle sollen mitmachen, auf und vor der Bühne. »So eng stehen wir beieinander«, tönt Hochrein ins Mikro. Sprechchöre setzen ein: »Wir sind das Volk!« und »Die Ampel muss weg!«

Lindner ist gleich dran, putzt sich noch die gerötete Nase. »Hau ab, hau ab!« schallt es ihm entgegen. Der Minister versucht zu punkten, meint, er habe »ein Gefühl« für die Situation der Bauern. Die Massenreaktion: »Lügner, Lügner!« Einstweilen greift Rukwied ein, beruhigt Zornige. Zwecklos. Erst recht, als Lindner verkündet: Bürokratieabbau ja, Hilfe beim Agrardiesel nein. Pfeifkonzert. Vier, fünf weitere Redner folgen; anschließend macht Rukwied Schicht, bedankt sich artig fürs Kommen – und wünscht allen einen »guten Nachhauseweg«. Denn nun sei die Zeit für politische Gespräche.

Die gab es auch. Fraktionsspitzen der Ampel hatten vergangene Woche Bauern- und Branchenorganisationen eingeladen, zum »Dialog«. Gleichfalls am Montag, direkt nach der Kundgebung. In dem internen Schreiben, das jW vorliegt, heißt es: »Um einen vertrauensvollen Austausch in entsprechender Gesprächsatmosphäre einrichten zu können, bitten wir Sie, von Begleitungen zu diesem Termin abzusehen.« Sprich: keine »Störungen« am Treffort im Bundestag. Die Freien Bauern (FB) mussten eh draußen bleiben. Weshalb? »Vermutlich weil unsere Forderungen deutlich über das Thema Steuererhöhungen hinausgehen«, meinte deren Medienreferent Reinhard Jung zu jW. Stimmt wohl. Besonders die FB-Position nach einer »Zerschlagung der Monopole in Handel und Lebensmittelindustrie«. Eilig organisierten die FB eine eigene Versammlung samt Mahnwache.

Was kam bei der Spitzenrunde raus? Nicht viel. »Der Gesprächskreis zwischen Fraktionschefs und uns Verbänden wird fortgeführt«, sagte Teilnehmer Martin Schulz von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) gegenüber jW. Und beim Agrardiesel? »Da bewegt sich wenig bei der Ampel.« Der Protest geht also weiter? »Das wird freilich so sein.«