Caitlin Ochs/REUTERS Die New York Times beziffert den Schaden, der durch Chatbots verursacht wird, auf mehrere Milliarden Dollar

Monatelange Verhandlungen brachten keinen Durchbruch, nun kommt es zum Rechtsstreit: Kurz vor Jahresende hat die New York Times sowohl Open-AI als auch Microsoft wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen verklagt. Das KI-Unternehmen soll Inhalte der größten Tageszeitung der USA ohne Erlaubnis verwendet haben, um die Sprachmodelle von Chat-GPT zu trainieren.

In der Klage wird behauptet, dass das Unternehmen zwar Informationen aus vielen Quellen kopiert habe, um seine Systeme zu entwickeln, dass es aber den Inhalten der New York Times besondere Bedeutung beigemessen habe. Damit versuche Open-AI, die »massiven Investitionen« der Zeitung in ihren Journalismus zu missbrauchen. Die unrechtmäßige Verwendung von Nachrichtenartikeln, Recherchen, Meinungsbeiträgen, Rezensionen und Ratgebern bedrohe die Fähigkeit der Zeitung, diesen Service weiterhin anzubieten, hieß es in der Klage weiter.

Da »unabhängiger Journalismus für die Demokratie unerlässlich« sei und der Schaden auf »mehrere Milliarden US-Dollar« geschätzt werde, wurde der KI-Pionier aufgefordert, die künftige Nutzung der Inhalte zu unterlassen und die bisher gesammelten Daten zu »vernichten«. Die Klage ist nicht die erste dieser Art: Erst im September hatten mehr als zehn namhafte Autoren, darunter der Bestsellerautor von »Game of Thrones«, George R. R. Martin, Klage gegen Samuel Altmans Konzern eingereicht, ebenfalls wegen illegaler Nutzung ihrer Texte.

»Die Klage vom 27. Dezember, von der wir erst durch einen Artikel in der New York Times erfahren haben, hat uns überrascht und enttäuscht«, schrieb die KI-Firma am Tag danach in einem Blogeintrag. Man habe die Rechte der Autoren stets respektiert und sich um »produktive und konstruktive Gespräche« bemüht. Man hoffe nun, »einen für beide Seiten vorteilhaften Weg der Zusammenarbeit zu finden, wie es bereits mit vielen anderen Verlagen der Fall ist«.

Zu den Kooperationspartnern gehören unter anderem der Berliner Axel-Springer-Verlag, aber auch Associated Press (AP), das American Journalism Project und die New York University (NYU). Springer-Chef Mathias Döpfner hatte erst im vergangenen Monat einen millionenschweren Deal mit Open-AI abgeschlossen und zeigte sich begeistert: »Wir wollen die Möglichkeiten des KI-gestützten Journalismus ausloten – um Qualität, gesellschaftliche Relevanz und das Geschäftsmodell des Journalismus auf die nächste Stufe zu heben«, so Döpfner damals.

Bei der New York Times scheint man das ganz anders zu sehen. Der aktuelle Rechtsstreit wird nun wohl zeigen, ob Journalismus ohne den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Zukunft überhaupt noch denkbar, geschweige denn wirtschaftlich lukrativ sein wird. Open-AI jedenfalls scheint im neuen Jahr mit einer aggressiven Verteidigungsstrategie zu reagieren. Am Montag verkündete das kalifornische Unternehmen plötzlich mit ganz neuen Tönen, dass es den Journalismus bereits ausreichend unterstütze: »Wir arbeiten mit Nachrichtenorganisationen zusammen und glauben, dass die Klage der New York Times unbegründet ist«, hieß es in einem neuen Blogpost.

Das Unternehmen mit Monopolansprüchen bekräftigte seine Behauptung, dass das Training von KI-Systemen mit »öffentlich zugänglichem Internetmaterial« unter den Schutz des Urheberrechts (Fair use) und des nationalen Burgfriedens falle: »Wir betrachten dieses Prinzip als fair gegenüber den Urhebern, notwendig für Innovatoren und entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der USA.«

Die New York Times wies das Fair-use-Argument von Open-AI jedoch bereits in der Klageschrift zurück und argumentierte, dass Chat-GPT und Microsofts Bing-Chatbot einen ähnlichen Service wie die Zeitung anböten – und ihnen damit Nutzer, genauer gesagt Kunden, wegnähmen. Es sei nichts »transformatives« daran, die Inhalte der Zeitung ohne Bezahlung zu nutzen, um Produkte zu schaffen, die die New York Times einfach ersetzen und ihr die Leserschaft wegnehmen, hieß es wörtlich.

Bislang ist unklar, ob Open-AI formell auf die Klage vor Gericht geantwortet hat. Ein Anwalt der New York Times sagte am Montag in einer Stellungnahme, dass die Erklärung »anerkennt, dass Open-AI die Arbeit der New York Times, zusammen mit der Arbeit vieler anderer, benutzt hat, um Chat-GPT zu bauen«.