AAP/IMAGO Streikversammlung vor dem Gesundheitsministerium von Westaustralien, Gewerkschafterin Janet Reah vorn im Bild (Perth, 25.11.2022)

Einer der längsten Arbeitskämpfe in Australien ist beendet – nach 18 Monaten Ringen mit der Regionalregierung im Bundesstaat Western Australia (WA) hat die Gewerkschaft der Pflegekräfte, Australian Nurses Federation (ANF), einem neuen Tarifvertrag zugestimmt. Zwar gibt es nur drei Prozent mehr beim Gehalt, obwohl die kämpferische ANF fünf Prozent erreichen wollte. Dafür hat sich die Politik aber bei ein paar anderen Details bewegt. Ein echter Erfolg ist das nicht. In einer zweiwöchigen Abstimmungsfrist, die vergangenen Freitag endete, sprachen sich von gut 2.000 teilnehmenden ANF-Mitgliedern etwa 65 Prozent für den Deal aus. Allerdings: Das Ergebnis ganz abzulehnen, war gar nicht möglich. Es ging bei der Befragung lediglich um zwei Varianten von Zuwendungen, die die Beschäftigten in Zukunft für Weiterbildungsmaßnahmen erhalten sollen. Diese belaufen sich nun je nach Einstufung auf 700 bis 1.400 Australische Dollar pro Jahr. Einsteiger müssen sich mit 700 begnügen, bei Berufserfahrung im mittleren Segment gibt es 1.100 Dollar und die Höchstsumme erhalten diejenigen, die in den Stufen 6 bis 10 eingruppiert sind.

Alle zwei Jahre werden in Australien die Einkommen der Beschäftigten im Staatsdienst neu ausgehandelt, die jetzt so späte Einigung bezieht sich auf die Tarifrunde zwischen der WA-Regionalregierung und der ANF, die im Frühjahr 2022 für die Anpassung 2023 begonnen hatte. Unvergessen ist vielen in der Regionalhauptstadt Perth und anderen Orten vor allem noch der Streik Ende November 2022, für den die Gewerkschaft 350.000 Australische Dollar Strafe zahlen musste. Nur eine absolute Notbesetzung an Schwestern hatte in den Krankenhäusern noch Dienst getan, weshalb über 14.000 Patiententermine und Hunderte Operationen ausfielen. Als »unverantwortlich« bezeichnete der damalige westaustralische Premier Mark McGowan, ein rechter Sozialdemokrat, den Arbeitskampf damals. Nachdem er im Juni 2023 von seinem vorherigen Vize, dem zum linken Rand der Australian Labor Party zählenden Roger Cook, abgelöst worden war, gab es zwar keinen echten Durchbruch. Aber ein anderer Ton hielt Einzug in die festgefahrenen Verhandlungen. Die Regionalregierung in WA plante im neuen Haushalt vorsorglich 2,8 Milliarden Dollar mehr für Personalkosten ein. Außerdem soll in Zukunft wieder mit den Branchengewerkschaften einzeln verhandelt werden, statt einen identischen Abschluss für alle Staatsbediensteten von der Polizistin bis zum Lehrer auszuarbeiten.

Andere Gewerkschaften waren seinerzeit bei der Offerte von lediglich drei Prozent bereits eingeknickt, die Mitglieder der ANF aber wollten an ihrem Ziel ohne ein nachgebessertes Angebot nicht rütteln lassen und setzten den Widerstand zunächst fort. Entgegenkommen gab es schließlich in einem anderen Punkt jenseits der Bezahlung: Erstmals sollen in den regionalen Kliniken verbindliche Regeln eingeführt werden, die festlegen, wie viele Patienten regulär auf eine Pflegekraft kommen. Bislang existiert eine solche Vorgabe lediglich in einer einzigen Einrichtung, einem Kinderkrankenhaus in Perth.

»Selbst mit dem jetzigen Anstieg bleiben die Krankenschwestern und Hebammen in WA die am schlechtesten bezahlten landesweit«, räumte Janet Reah laut australischen Medienberichten ein. Es komme nun aber darauf an, sich auf die reale Umsetzung der künftigen Personalschlüsselvorgaben im Klinikalltag zu konzentrieren, sagte die ANF-Gewerkschaftschefin im Western Australian. Außerdem würde im April bereits die neue Tarifrunde für 2025 beginnen. Daher sei sie bemüht, lieber voraus- als zurückzublicken. Das Krankenpflegepersonal hat nicht nur während der Covid-Pandemie über die Maßen leisten müssen. In WA ist die generelle Überarbeitung besonders hoch. 2021, als der heutige Premier noch selbst Gesundheitsminister war, hatte sein Chef McGowan großspurig verkündet, jährlich 1.000 Neueinstellungen in dem Sektor vornehmen zu wollen und auf das »größte Gesundheitsbudget aller australischen Staaten« verwiesen. Die Misere beim Personalmangel auf den Stationen ist damit aber längst nicht behoben.