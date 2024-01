ZUMA Press/imago/Montage jW

Fällt unter den Tisch

Zu jW vom 6./7.1.: »Bauern machen Bambule«

Was bei der Diskussion um die Streichung von Steuergeschenken an die Bauern doch ziemlich unter den Tisch fällt: Es ist ja nicht so, dass die Bauern plötzlich als einzige Treibstoffsteuer und Kfz-Steuer bezahlen sollen, sondern dass sie bislang nahezu die einzigen waren, die diese Steuern nicht gezahlt haben. Jeder Handwerker, jeder Medikamenten- oder Pizzalieferservice, jeder Pflegedienst muss seit jeher Diesel- und Kfz-Steuer zahlen. Das kann man gut oder schlecht finden, aber so ist es nun einmal. Dabei befinden sich gerade viele kleine Handwerksfirmen ebenfalls in sehr schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen und könnten die Freistellung von Kfz-Steuern gut gebrauchen. Dazu kommt noch, dass diese mit ihren kleinen Lieferwagen nicht die Dorfstraßen kaputtfahren wie die konventionellen Bauern mit ihren steuerbefreiten, bis zu 40 Tonnen wiegenden Güllefässern. Für die Reparaturen kommen wie immer alle auf. Und Zigtausende Hektar nutzen Bauern aus Gewinnstreben eben nicht für den Anbau von Lebensmitteln, sondern für sogenannte Energiepflanzen wie Raps und Mais, die nie auf einen Teller kommen, sondern in Dieseltanks und »Bio«-Gasanlagen verschwinden. Auch deshalb können die deutschen Bauern die deutsche Bevölkerung schon lang nicht mehr allein ernähren, außer mit der über dem Bedarf liegenden Produktion von Billigschweinefleisch, deren Überschüsse dann Tönnies – wiederum aus Steuergeldern hochsubventioniert – nach China exportiert. Ebenso wie die konventionellen Bauern nicht die Extrakosten tragen müssen, die entstehen, um das Nitrat, das nur die Bauern ins Grundwasser einbringen, in immer aufwendigeren Verfahren in den kleinen Wasserwerken herauszufiltern. Und nur die konventionellen Bauern dürfen ungezählte, teils lebensbedrohliche Gifte unkontrolliert in der Landschaft verteilen, sind damit maßgeblich für das Aussterben Hunderter Arten von Kleinlebewesen, Vögeln usw. verantwortlich und werden natürlich auch dafür nie zur Verantwortung gezogen.

Claude Sá Hamp, Ekelsdorf

Fass läuft über

Zu jW vom 6./7.1.: »Bauern machen Bambule«

Das Fass ist am Überlaufen. Am 4. Januar belagerten wütende Bauern das Schiff, mit dem Minister Habeck aus dem Urlaub zurückkehrte. Regierungssprecher Hebestreit nannte es »Verrohung der politischen Sitten«. Man kann auch sagen, den Bauern platzte zu Recht der Kragen. Grund für die zornigen Proteste ist die schrittweise Rücknahme der »Subventionen« auf Agrar­diesel. Für die Landwirte spricht, dass Steuern auf Kraftstoff eigentlich für den Bau und die Erhaltung der Straßen erhoben wird. Agrardiesel wird jedoch zu 80 bis 90 Prozent auf landwirtschaftlichen Flächen verbraucht. So gesehen ist die Steuer auf Agrardiesel unzulässig und sollte zurückerstattet werden. Die Landwirtschaftspolitik insgesamt führt dazu, dass jährlich ca. 1.000 Kleinbetriebe aufgeben. Jetzt werden es noch mehr werden. Das passt in die Richtung, den Mittelstand abzuschaffen, damit nur noch Großbetriebe übrig bleiben. Also diejenigen, die für Massentierhaltung stehen und für das Tierwohl nur etwas machen, wenn sie gesetzlich dazu gezwungen sind.

Wilfried Schubert, Güstrow

Agrarwende überfällig

Zu jW vom 2.1.: »Bauern in Aufruhr«

Wir sind es schon gewohnt, dass die deutschen Bauern mit ihren subventionierten Schleppern und ebensolchem Diesel bundesweit die Straßen blockieren. Damit reihen sie sich ein in die Aktionen anderer Gruppierungen, welche mit Verkehrsblockaden auf sich und ihre Ziele aufmerksam machen wollen.

In der Regel geht es um Auflagen gegen zuviel Dünger, welcher unser Grundwasser verunreinigt, oder Pestizide, welche Bienen und Schmetterlinge töten. Jetzt geht es um geplante Kürzungen von Subventionen, welche insbesondere den großen Agrar­fabriken zugute kommen. Der EU-Agrarhaushalt ist gigantisch. 2017 waren es 58,9 Milliarden Euro Agrarsubventionen, die an die EU-Mitgliedstaaten verteilt wurden. Mit der sogenannten Flächenprämie werden Großbetriebe massiv bevorzugt.

Die bundesweiten Kundgebungen und die Lobby­arbeit der angeschlossenen Organisationen zielen auf die Beibehaltung des Status quo ab. Im Klartext heißt das: weiterhin Agrarsubventionen, Agrargifte, Glyphosat, Massentierhaltung, Insektenvergiftung, Vogelsterben, CO2-Emissionen, Nitrat im Grundwasser und gleichzeitig auch Bauernsterben. Die mächtige Lobby der Bauernverbände und ihre politischen Helfer in Brüssel und Berlin haben bisher einen Richtungswechsel zu einer nachhaltigen Landwirtschaft verhindert.

(…) Verlierer sind die Konsumenten, Umwelt, Gesundheit und die kleinen bäuerlichen Familienbetriebe, die nach dem Motto »Wachse oder weiche« in den Ruin getrieben werden. Die Landwirtschaftspolitik vor allem unter CDU und CSU hat dazu geführt, dass zwischen 1975 und 2020 von rund 900.000 landwirtschaftlichen Betrieben rund 647.200 wegrationalisiert wurden. Die kleineren Familienbetriebe sind verschwunden und mit ihnen auch die Artenvielfalt. Übrig bleiben langfristig nur riesige Agrarfabriken, die für den Weltmarkt produzieren, und das, obwohl die genannten Parteien über Jahrzehnte den bäuerlichen Familienbetrieb propagiert haben. (…) Wenn Dürren, Hagelschäden oder Überschwemmungen auftreten, was in Zeiten des Klimawandels immer häufiger der Fall ist, hält die Agrarlobby gerne die Hand auf, und die Solidargemeinschaft springt großzügig ein. Nur nebenbei – auch der »Agrardiesel«, der für die Demos verbraucht wurde, und die PS-starken Trecker sind mit Steuergeldern subventioniert.

Viele Mitbürger sind der Meinung, dass eine Branche, die zu nahezu 50 Prozent aus Steuergeldern finanziert wird, die Verpflichtung habe, das Gemeinwohl zu schützen. Eine Agrarwende hin zu einer grundwasserfreundlichen, naturnäheren, giftärmeren, nachhaltigen, bäuerlichen und somit auch moderneren und zukunftsorientierten Landwirtschaft ist höchst überfällig.

Conrad Fink, Freiberg a. N.