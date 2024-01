Rolf Zoellner/epd/imago Bedingungslose Solidarität mit Israel: Kundgebung des Mideast Freedom Forum Berlin und anderer (Berlin, 15.5.2021)

Auf Plakaten, die in deutschen Großstädten aufgehängt wurden, ist ein kleines Mädchen mit traurigen Augen abgebildet. Daneben steht der Appell, sich »gegen einen wirklichen Völkermord« auszusprechen. »Während Sie woanders hinschauen, findet in Sudan ein echtes Massenschlachten statt«, so die Anklage auf der Homepage der Initiative »Stop Darfur Genocide«. Deren zweite Botschaft mit Verweis auf den Gazastreifen wird im Subtext vermittelt: Die Tragödie, die sich dort abspielt, ist nicht wirklich und nicht echt.

Verantwortlich für diese Kampagne zeichnet die European Foundation for Democracy (EFD). Bisher ist die in Brüssel ansässige Stiftung nicht durch Engagement für humanitäre Hilfe aufgefallen: »EFD ist eine Denkfabrik, die eng mit einem transatlantischen Netzwerk neokonservativer und islamophober Aktivisten verbunden ist«, heißt es in einer 2016 von der Universität Bath veröffentlichten Studie mit dem Titel »The Israel Lobby and the European Union«. Die EFD gilt als Ableger des den Republikanern nahestehenden Regime-Change-Thinktanks Foundation for Defense of Democracies (FDD) in Washington D. C.; sie wird zumindest zeitweise von diesem wie von der US-Botschaft und der EU-Kommission finanziert.

Seit dem 7. Oktober laufen die PR-Maschinen besonders der neokonservativen, aber auch anderer rechter Denkfabriken in den USA heiß: Die Falken drängen auf ultimative Lösungen der Probleme Widerstand in Gaza, Ansarollah, Hisbollah sowie Iran. Kompromisse mit »Terroristen«, zu denen meist alle Palästinenser und deren Verbündete gezählt werden – das sei ein »schlechter Frieden«, der »lediglich die nächste Runde des Aderlasses hinauszögern wird«, verlautbarte David Schenker, der unter Trump im US-Außenministerium tätig war, für das Washington Institute for Near East Policy. Ein Jurist des Cato Institutes fordert sogar ein gesetzliches Verbot für »Geiseldeals«, wie sie im November stattgefunden haben.

Die Neocon-Thinktanks mit ihrer Leidenschaft für militärischen Interventionismus sind die Lieblinge des Kapitals. Neben westlichen Regierungen gehören Rüstungs- und Ölkonzerne und US-Oligarchen wie der Baumarkt-Milliardär Marcus Bernard und Investmentbanker Paul Singer zu den Geldgebern, die mit eigenen Stiftungen beispielsweise die FDD, aber auch Islamhasser-Netzwerke sponsern.

Für ihre Kriegstreiberkampagnen wenden die Neocons bis heute im »War on Terror« bewährte Manipulationsstrategien an: Gleichsetzung von Kommunismus mit Faschismus, Umlenken oder Erweiterung des von der US-amerikanischen Rechten gehegten Antikommunismus auf den Islam und die Verbrämung imperialistischer Plünderungszüge als Abwehrkampf vor allem gegen »Irans Nazifaschismus«, wie das American Enterprise Institute (AEI) 2010 das angeblich größte aller Übel beschrieb. Eine große Gefahr stelle die propalästinensische Linke dar, die antisemitisch und im Kern marxistisch sei – »rechter Antisemitismus ist ein Randphänomen«, meint Marc Thiessen, ein prominenter AEI-Senor-Fellow, der mehr Unterstützung für »proamerikanische Diktaturen« fordert und sich derzeit besonders lautstark zu Wort meldet. Diese »Hamas-Verteidiger« argumentierten »exakt wie die Nazikriegsverbrecher in Nürnberg«. Aufgeladen ist diese toxische Ideologie mit einem aberwitzigen Moralismus und explosiven Endzeitphantasien. »Für Amerikaner gibt es keinen Mittelweg«, so David Frum, Exredenschreiber von George W. Bush in seinem Buch »An End to Evil«, das er 2004 mit Richard Perle veröffentlicht hat: »Sieg oder Holocaust«.

Deutsche Neocon-Denkfabriken setzen ebenso auf moralische Hysterie und Alarmismus: »Wer jetzt einen sofortigen Waffenstillstand verlangt, spielt faktisch der Hamas in die Hände«, warnte Ralf Fücks vom Zentrum Liberale Moderne in seiner Weihnachtsoffenbarung und machte klar, dass es nun für die westliche Zivilisation um alles geht: Das »Überleben von Israel – das ist auch eine Frage der Verteidigung unserer Werte und einer freiheitlichen Lebensordnung«.

Das Mideast Freedom Forum in Berlin (MFFB) begreift den Sturz der »islamistischen Diktatur« im Iran und die Auslöschung der Hamas als alternativlos. Und Israel dürften eine Zweistaatenlösung und sonstige Zugeständnisse nicht mehr zugemutet werden, preist Forschungsleiterin Ulrike Becker in ARD, im ZDF und auf vielen anderen Kanälen nun eine verschärfte Version des infernalen Konfrontationskurses an, für den ihr Verein für Politikberatung und Bildung seit seiner Gründung 2007 eintritt. MFFB, das eine Broschüre über den »Mythos Nakba« herausgegeben hat, verlangte schon vor Jahren, ganz nach Kolonialherrenart, eine »Korrektur palästinensischer Schulbücher«, nachdem es darin skandalöse Entdeckungen gemacht hatte: »Israel erscheint als Besatzungsregime«, jüdische Siedlungen »werden mit negativ konnotierten Begriffen« bezeichnet, dokumentierte MFFB Fälle palästinensischer »Dämonisierung« von Unterdrückung und Landraub.

Wenn Neokonservative »Freedom and Democracy« predigen, ist »Peace« meist nicht weit – mit »Frieden« meinen sie aber postapokalyptische Friedhofsruhe: Die Neocon-Pressure-Group Scholars for Peace in the Middle East, die eine deutsche Sektion unterhält, gemeinsame Projekte mit dem MFFB macht und mit ihrer »uneingeschränkten Unterstützung« Israels »aktiver ist denn je«, arbeitet sogar mit der Campus-Watchdog-Organisation der evangelikalen Christians United for Israel (CUFI) zusammen – einem Millionenheer von Antisemiten, darunter viele reiche und einflussreiche. CUFI fordert gerade vehement mehr Waffenlieferungen, wie die israelische Tageszeitung Haaretz vor einigen Tagen mit großer Besorgnis berichtete, weil sie hoffen, dass sich der Gazakrieg zu einem Armageddon ausweiten, »Jesus auferstehen und die Juden in die Hölle schicken wird«.