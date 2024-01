Felix Hörhager/dpa Mit ihrem Ausstand konnten die Lokführer rund 80 Prozent des Zugverkehrs lahmlegen

Die Lokführergewerkschaft GDL hat im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn (DB) den Hebel in die Hand genommen. Am frühen Mittwoch morgen sind die Lokführer im Fernverkehr wie angekündigt in den Streik getreten. Die Bahn werde mit einem Notfallfahrplan etwa 20 Prozent »des normalen Zugangebots auf die Schiene stellen«, erklärte ein Konzernsprecher. Vermeidbare Reisen seien möglichst »auf die Zeit nach dem Streik zu verschieben«. Am Dienstag abend hatte die GDL den Ausstand im Güterverkehr gestartet. Sollte die DB bis Freitag keine verbesserte Offerte vorlegen, »machen wir eine Pause und gehen in den nächsten Arbeitskampf«, erklärte GDL-Chef Klaus Weselsky am Mittwoch in der ARD.

Der dritte Warnstreik im laufenden Tarifkonflikt soll bis Freitag abend um 18 Uhr andauern. Der Konzern hatte den 64stündigen Ausstand bis zuletzt zu verhindern versucht. Er stellte einen Eilantrag gegen den Streik und ging nach der Zurückweisung in Berufung, die kurz nach Beginn des Streiks am Dienstag abend vom Landesarbeitsgericht (LAG) in Frankfurt am Main ebenfalls abgewiesen wurde. Auch der Berufung von fünf Tochtergesellschaften der von der GDL bestreikten Transdev erteilte die Kammer in einem zweiten Verfahren eine Absage. In der vergangenen Woche hatte die DB vor dem LAG eine Feststellungsklage erhoben, da sie die Tariffähigkeit der GDL wegen der Gründung der Leiharbeitsfirma »Fair Train« anzweifelt.

Die Bahn erklärte, sie halte den Streik für »unnötig« und »rücksichtslos«, da am Freitag ein neues Angebot vorgelegen habe. Das hatte die GDL unmittelbar als »substanzlos und vergiftet« zurückgewiesen. Sie fordert, die Wochenarbeitszeit der Lokführer im Schichtbetrieb ohne Lohnkürzung von 38 auf 35 Stunden zu verringern. Als »Marktreferenz« dienen der GDL Tarifabschlüsse bei den Bahnunternehmen Go-Ahead und Netinera, wo die Gewerkschaft laut Mitteilung zudem Lohn- und Zulagenerhöhungen sowie einen Betrag von 3.000 Euro als Einmalzahlung durchsetzen konnte. Die Bahn kümmert das nicht.

Aber um die Bilanz muss sie sich kümmern. Da der Verkauf der profitablen Logistiktochter DB Schenker ansteht, muss das Eigenkapital der DB aufgestockt werden, soll sie nicht völlig überschuldet dastehen. Bis zu vier Milliarden Euro will die Regierung dafür auftun, wie aus einem 269-Seiten-Dokument des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervorgeht, aus dem Reuters am Mittwoch zitierte. Das Geld soll aus dem Verkauf von Beteiligungen an Firmen kommen. Genauere Angaben fehlen, in Frage kämen etwa Post oder Telekom. Freigegeben werden sollen Mitte Juli die zunächst gesperrten vier Milliarden aus dem Bundeshaushalt an die Bahn, sofern dann »mindestens zwei Milliarden Euro« erzielt wurden.

Das Finanzministerium will laut Vorlage zudem 300 Millionen Euro bei den Güterbahnen streichen (180 statt 350 Millionen für Gleisgebühren, 20 statt 85 Millionen für Anlagenbau, 27 statt 81 Millionen für den Gleisbau der Länder): Kahlschlag in einer Branche, die am Boden liegt. Die Güterbahn DB Cargo fährt seit Jahren hohe Verluste ein, die der Staatskonzern regelmäßig ausgleicht. Das will die EU-Kommission untersagen – aus Wettbewerbsgründen. Solche Auflagen führten in Frankreich praktisch zur Zerschlagung der Güterbahn unter dem Dach der Staatsbahn SNCF. Einer Zerschlagung der Bahn gegenüber ist die GDL nicht abgeneigt.