Nachschlag: Gesellschaft der Alten

Issei Kato/REUTERS Momoko Nojo von »No Youth No Japan«

Junge Menschen interessieren sich immer weniger für den Politikbetrieb. Die Jugend Japans wird aber auch systematisch ausgeschlossen vom politischen Geschehen, wie der Deutschlandfunk am Montag abend berichtete. Mit 18 sei man einfach zu jung, um in den Genuss des passiven Wahlrechts zu kommen, sagen alte Politiker. Ursache und Wirkung liegen nah beieinander. Mit der Liberaldemokratischen Partei hat Japan so etwas wie seine ultimative CDU: eine Staatspartei, mit der Generationen aufwachsen und deren Kleben an der Macht als völlig normal gilt. Erstsemester an den Hochschulen müssen lernen, dass es noch andere Parteien gibt. Die Erinnerung an die einstige Stärke der Kommunistischen Partei wurde der Gesellschaft übrigens erfolgreich ausgetrieben. Eine Politikplattform explizit für junge Menschen kämpft Jahr für Jahr um Neumitglieder, weil viele mit Karrierebeginn austreten – aus Angst vor Repressalien am Arbeitsplatz. (mb)