Rotlicht: Suezkanal

ITAR-TASS/IMAGO Quergestellt. Das Containerschiff »Ever Given« sorgte im März 2021 für ein »Rien ne vas plus« im Suezkanal

Kürzer geht nicht. Wer zwischen Europa und Asien auf dem Seeweg Güter transportieren will, kommt am Suezkanal nicht vorbei. Seine Nutzung vorausgesetzt, beläuft sich zum Beispiel die Strecke zwischen Hamburg und Shanghai auf 10.800 Seemeilen bzw. gut 20.000 Kilometer. Steht er nicht zur Verfügung, dann muss man den gesamten afrikanischen Kontinent umrunden, und es kommen 3.300 Seemeilen bzw. gut 6.100 Kilometer hinzu. Nicht anders sieht es aus, wenn man Handel zwischen der norddeutschen Küste und den Rohstoffländern am Persischen Golf treibt. Ein LNG-Tanker aus Katars Hauptstadt Doha etwa wird eine Strecke von 6.600 Seemeilen bzw. gut 12.200 Kilometern zurücklegen müssen, wenn er das Flüssigerdgasterminal in Wilhelmshaven beliefern will. Ist der Suezkanal blockiert, muss der Seeweg um das weit entfernte Kap der Guten Hoffnung herum genutzt werden; dann steigt die Strecke auf 11.300 Seemeilen bzw. fast 21.000 Kilometer.

Schneller mit dem Schiff aus Europa in den Mittleren Osten oder nach Asien gelangen: dieses Ziel spornte so manchen bereits früh zur Entwicklung kühner Pläne an. Osmanische Strategen dachten schon im 16. Jahrhundert darüber nach, einen Kanal vom Mittelmeer zum Roten Meer zu graben, um besser in den Indischen Ozean zu gelangen, wo sich die Staaten Europas breitzumachen begannen. Napoléon (1769–1821) hatte um 1800 die gleiche Idee, als er überlegte, wie Frankreich seine Position gegenüber Großbritannien in Indien verbessern könne. Aber daraus wurde nichts. Der Durchbruch im doppelten Sinne gelang erst dem französischen Diplomaten Ferdinand de Lesseps (1805–1894), unter dessen Leitung von 1859 bis 1869 die Wasserstraße vom ägyptischen Mittelmeerhafen Port Said nach Suez am Roten Meer errichtet wurde. Es war die Zeit, in der Frankreich seine kolonialen Eroberungszüge nach Südostasien und in den Pazifik gestartet hatte. Der Suezkanal ermöglichte es, mit dem Dampfschiff binnen vier Wochen von Marseille nach Saigon (seit 1976: Ho-Chi-Minh-Stadt) zu reisen; das war nur halb so lange wie zuvor.

Auch wenn er unter französischer Führung gebaut wurde: Genutzt hat der Suezkanal vor allem Großbritannien, das seine Kolonie Indien durch ihn viel schneller erreichen konnte und im ersten Jahr nach der Einweihung am 17. November 1869 drei Viertel aller durchfahrenden Schiffe stellte. Der Kanal wurde für das Empire so wichtig, dass es Ägypten 1882, als sich dort Widerstand gegen die europäische Dominanz erhob, kurzerhand besetzte. Die Kontrolle über die Wasserstraße verlor es letztlich erst in der »Suezkrise« im Herbst 1956. Dennoch bleibt der Kanal für das Vereinigte Königreich wie auch für die anderen europäischen Mächte und besonders auch für die Vereinigten Staaten ziemlich wichtig. Er ermöglicht, bei Bedarf schnell aus dem Mittelmeer ins Rote Meer und in den Persischen Golf zu gelangen; er erlaubt also im Krisen- und Kriegsfall eine Verlegung von Kriegsschiffen binnen kürzester Frist. Davon profitiert selbstverständlich auch die deutsche Marine.

Und natürlich hat der Suezkanal immense Bedeutung für den globalen Handel. Mehr als 22.000 Schiffe passierten ihn im Jahr 2022, das sind rund 60 pro Tag. Die Warenmenge, die mit Frachtschiffen transportiert wurde, ist im Laufe der Jahre immer weiter gestiegen. Lag sie 1980 noch bei rund 300 Millionen Tonnen, so erreichte sie 2019 schon 1,2 Milliarden Tonnen. Über den Suezkanal werden zwölf Prozent des globalen Handels und 30 Prozent des globalen Containerhandels, sieben bis acht Prozent der Öl- und acht Prozent der Flüssiggastransporte abgewickelt. Als im März 2021 das querstehende Containerschiff »Ever Given« die gut 190 Kilometer lange Wasserstraße knapp eine Woche lang blockierte, erreichten die Schäden, die durch teure Umwege und Verzögerungen in den Lieferketten entstanden, sofort Milliardenhöhe. Können Handelsschiffe wegen drohenden Beschusses nicht mehr das Rote Meer passieren, wirkt sich das genauso aus. Betroffen wäre nicht zuletzt auch der Warentausch Deutschlands mit seinem wichtigsten Handelspartner, der Volksrepublik China.