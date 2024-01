Daniel Smith/MGM Im Bienenkriegermodus: Jason Statham als Imker Adam Clay

Jason Statham trägt einen Monats- statt Dreitagebart. Ansonsten aber tut er auch in seiner jüngsten Hauptrolle als supramoralischer Undercoverimker genau das, was Jason Statham auf der Leinwand so tut – draufhauen, umtreten, abfackeln. Für einen guten Zweck, natürlich.

Als Grund für des Superstars abermalige Aggressionen nennt Kurt Wimmers Drehbuch eine sehr böse Organisation, die rechtschaffende Bürger per Telefonbetrug (Phishing) erleichtert. Im Falle von Adam (!) Clays (!) (Statham) herzensguter Nachbarin gar um ihr Leben. Hätten die Bösewichte geahnt, dass Mr. Clay auch mal einer Organisation angehörte und sein Imkerleben nur harmlose Fassade ist, sie hätten wohl zweimal überlegt, in des Imkers Nachbarnest zu stechen. Denn der Spezial­agent a. D. der »Beekeepers« macht ohne viel Federlesen, was gemacht halt werden muss: »Ich schütze das Kollektiv. Wenn das System aus dem Gleichgewicht ist, korrigiere ich es«. Sagt’s, füllt Kanister mit Benzin, switcht in den Bienenkriegermodus und eilt zwecks Kollektivgleichgewichtskorrektur zur Telefonbetrugszentrale, um sie rechtschaffend bis auf die Grundmauern abzufackeln. Da weiß er noch gar nicht, dass das Callcenter einer bis in höchste US-Regierungskreise reichenden Organisation gehört, die ihre Gewinne international mit den finstersten Finanzhaien teilt. Er weiß nur, dass zwischen Hornissen und ihm als Beekeeper »was Persönliches« steht. Ganz besonders, wenn die Viecher klauen … »von Menschen, die nichts weiter getan haben, als zu schuften.« So wie die nette schwarze Lady von nebenan: »Sie war Lehrerin und Mutter, hat ihr Leben lang anderen geholfen.« Vor ihr hatte sich um ihn »noch nie jemand gekümmert«.

Das schreit nach Rache. Doch was ist zu tun, um im Volke die regelbasierte Ordnung wiederherzustellen, derzufolge oben eine gerechte Königin steht, die ihre emsig folgsamen Arbeiterbienchen dann und wann vom Honigtöpfchen naschen lässt, sie aber nie hornissenhaft gewissenlos um die wohlverdiente Rente bringt? »Alles, was zum Schutz des Bienenstocks zu tun ist.« Was denn sonst! Es ist nun einmal so: »Manchmal, wenn der Bienenstock aus dem Gleichgewicht gerät, müssen wir die Königin austauschen.« Die wurde sowieso nicht nach alter Insekten Sitte demokratisch gewählt, sondern qua Wahlmanipulation.

Ob der Rachefeldzug trotz feindlicher Übermacht wohl ein siegreicher werden kann? Muss man sich dann angucken im Kino. Verraten sei nur soviel: Stathams Performance ist wieder eine verdammt schlagkräftige. Und so stichhaltig, dass man sich am Ende nicht wundern muss, sollte der Teufelskerl es doch wieder schaffen.

Was leicht übersehen werden kann, wenn Koproduzent Statham sich in Regisseur David Ayers Bienenbuster »von seiner härtesten Seite zeigt« und laut Pressetext »ein unfassbar überraschendes Actionfeuerwerk« zündet, ist, neben der relativen Überraschungsarmut des Gezündeten, der brummende mythologische Unterbau des nur vermeintlich honigsüßen Popcornkinos. Legt doch des Beekeepers schreiender Name nahe, dass es sich beim Adam Clay um einen Golem handeln könnte, jener mittels Buchstabenmystik (Wimmers Drehbuch) aus formbarem Lehm (Statham) erschaffenen frühmittelalterlichen Figur (Clay) jüdischer Literatur und Mystik, die ihrem Meister zu stummen Diensten ist. Freilich um einen postmodern gebrochenen, für vorherrschende Weltwendezeiten aktualisierten Golem. Denn ist Mr. Clay zwar so menschenähnlich und stark wie der klassische Lehmmann, auch führt er so gerne wie dieser Befehle aus, doch ist er – darin uns Heutigen ähnlicher als der mythologische Klumpatsch – ein bisschen auch ein Individuum, das etwas sprechen kann und nicht blind dem Willen eines okkulten Meisters folgt. Sondern energische Eigeninitiative entwickelt, gilt es, sich zum Wohle des Superorganismus Bienenstaat zu opfern, sollte dessen perfektes Zusammenspiel von invasiven Insekten bedroht sein.

Was diesen modernen Golem zur idealen individuellen Schablone für Kinogänger mit Gerechtigkeitsdurst macht, ist dabei sein Wissen darum, dass ein bedrohtes Kollektiv sich niemals als solches zusammenschließen sollte, um das Böse zu boxen, sondern stets darauf vertrauen darf, dass zur rechten Zeit eine gerechte Bienenkönigin den Honigtopf für alle verteidigt. Und sei die Königin ein kräftiger König, konnte das dem idealen Bienenstaat noch nie schaden. Hauptsache ist, alle Bienchen kennen ihren Platz und ihre Aufgaben und kommen nicht weiter auf Gedanken. Das nehmen dem Kollektiv schon die Adam Clays ab. Der hat dem emsigen Völkchen gegenüber auch einen stichhaltigen Vorteil: Bienen sehen kein Rot.