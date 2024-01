Geschlechterforscher des Tages: Playboy

Cavan Images/IMAGO Hammer und Hammermann: Erfolgreiches Duo seit 10.000 Jahren

Meinunungsforschungsinstitutsumfragenausdenker. Ihr Ansehen ist gering, doch eine Art Nachfrage nach Umfragen, nach denen keiner gefragt hat, scheint es zu geben. Eines jener Institute vermochte unlängst, ein Meinungsbild zur Attraktivität von Berufen zu erstellen. Norstat heißt der Laden, der das Unerhebliche erhoben hat. Der Playboy, Fachmagazin für kritische Geschlechterkunde, berichtete eilig. Der Umfragenausdenker kam in der Erhebung übrigens nicht vor.

60 Prozent aller weiblichen Befragten finden Handwerker besonders attraktiv. Ein alter, ehrwürdiger Beruf, ohne Zweifel, gekennzeichnet durch sein eigenwilliges Verhältnis zu Lautstärke und Pünktlichkeit. Im antiken Griechenland hieß der Handwerker Banause, die wörtliche Übersetzung von Hand-werker lautet dagegen Chir-urg. Entsprechend standen Ärzte im Playboy an zweiter Stelle. Architekten, Ingenieure, Anwälte, Polizisten, Wissenschaftler und Piloten folgen auf den Rängen. Wichtig der Hinweis, dass der Pilot an Attraktivität verloren habe. Und eine scharfsinnige Erklärung gab es dann auch gleich. Seit der Coronapandemie sei das Flugwesen eingebrochen, während Handwerk gerade im Homebereich sehr gebraucht werde. The first thought is the deepest …

Männer dagegen fanden Ärztinnen, Architektinnen und Krankenschwestern am attraktivsten, Handwerkerinnen seltsamerweise kaum. Zu 77 Prozent äußerten sie die bahnbrechende Meinung, dass die Wahl des Berufs etwas über den Charakter einer Person aussagt. Für 21 Prozent habe Attraktivität zudem was mit dem Einkommen zu tun, bei den Frauen glaubten das 30 Prozent. So lässt sich der Umfrage wenigstens noch entnehmen, dass Ranke-Graves’ angestaubtes »Man does, woman is« weiterhin nicht ganz vom Tisch ist. Aber wenn es dann doch mal soweit wäre, könnten wir wenigstens den Playboy dichtmachen.