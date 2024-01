Elitenvendetta

Damian Burzykowski/newspix.pl/imago Sieht sich schon als Sieger in der Auseinandersetzung mit der neuen Regierung: Der frühere Innenminister Mariusz Kamiński (M., Warschau, 21.12.2023)

Zwei Stichproben als Ausgangspunkt. »Verfängliche Fragen« an die Besitzerin des Dorfladens und die Friseurin im Nachbarort: »Na, diese Woche geht’s ja lustig zu in Warschau.« Völliges Desinteresse auf der anderen Seite: »Keine Zeit, das zu verfolgen.« – »Keine Ahnung, worum es da wirklich geht.«

Tatsächlich, so ganz auf der Hand liegt nicht, warum die neue Regierung einiges daransetzt, den Innenminister der vorherigen hinter Schloss und Riegel zu bringen. Das Urteil gegen Mariusz Kamiński und seinen ehemaligen Stellvertreter Maciej Wąsik erging in einer Sache, die sich vor 16 Jahren zugetragen hatte und an die sich kaum noch jemand erinnert. Der durch die jetzt abgeurteilten Aktivitäten der Angeklagten Geschädigte, der Bauernrebell Andrzej Lepper, lebt seit 2011 nicht mehr, und er stand im Vergleich zur »Bürgerplattform« (PO) von Donald Tusk auf der anderen Seite der Barrikade: Er versuchte den Opfern der Transformation eine Stimme zu geben, Tusk stützt sich auf ihre Profiteure. Kein Anlass also, daraus jetzt eine Haupt- und Staatsaktion zu machen.

Oder doch? Aber eben nur ein Anlass, weil die alte Sache gerade entscheidungsreif war? Die Bürgerplattform hat aus wesentlich aktuelleren Gründen eine Rechnung mit Kamiński und Wąsik offen. Kamiński war es, der 2019 mit Geld aus schwarzen Kassen in Israel die Spionagesoftware »Pegasus« kaufte und durch seine Geheimdienste Trojaner auf den Telefonen führender PO-Politiker installieren ließ.

Aber wahrscheinlich geht es bei der ganzen Aktion gar nicht um Kamiński und Wąsik. Dafür spricht der Dilettantismus bei der Vollstreckung des Urteils. Nicht nur, dass die Warschauer Polizei 20 Stunden auf die Zustellung des Haftbefehls warten musste und das alle paar Stunden mitteilte; eine vorsorgliche Observation der Wohnungen der beiden Gesuchten unterblieb. Das weckt den Eindruck des Unernsten der ganzen Veranstaltung. Jedenfalls konnten Kamiński und Wąsik ihre Domizile unbehelligt in Richtung Präsidentenpalast verlassen, wo Staatschef Andrzej Duda sie am Dienstag vormittag als »Beispiele des Patriotismus« feierte.

Um Duda geht es vermutlich tatsächlich: Von seiten der neuen Koalition war zuletzt mehrfach das vergiftete Angebot gekommen, das Staatsoberhaupt könne die ganze Sache doch salomonisch bereinigen, indem es die beiden Delinquenten begnadigt. Das stimmt, aber das Opfer dieser Operation wäre Duda selbst, der durch eine zweite Begnadigung in derselben Sache zugeben müsste, dass seine erste im Herbst 2015 rechtswidrig war. Aber den Gefallen, sich so vorführen zu lassen, wird Duda Tusk nicht tun. Schon wegen seiner ausgeprägten Eitelkeit. Sein Ego ist ihm allemal näher als die Freiheit seiner Parteifreunde. So geht die Elitenvendetta in Polen weiter. Schon ist die Rede von vorgezogenen Neuwahlen.