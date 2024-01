ZUMA Wire/IMAGO Werbung mal anders: Das rote Dreieck, Symbol des palästinensischen Widerstands, vor US-Kriegsschiffen am Montag in Sanaa

Die jemenitischen Ansarollah (»Huthis«) zeigen sich von den Drohungen der USA und ihrer Verbündeten wenig beeindruckt. Im Gegenteil. Trotz einer von Washington und London gemeinsam mit zehn anderen Ländern am vergangenen Mittwoch ausgesprochenen »letzten Warnung« griffen sie nur einen Tag später erneut mit einer Seedrohne Schiffe im Roten Meer an. Und damit nicht genug: Das bewaffnete unbemannte Fahrzeug näherte sich auch Schiffen der US-Marine bis auf wenige Kilometer, bevor es explodierte. Den von den Anführern der am 18. Dezember gegründeten »multinationalen Sicherheitsinitiative« mit dem Namen »Wächter des Wohlstands« (»Operation Prosperity Guardian«) angedrohten militärischen Maßnahmen scheinen die Ansarollah gelassen entgegenzusehen. Die Allianz ist Teil der bereits seit April 2022 bestehenden »Combined Task Force 153« unter der Leitung der »Combined Maritime Forces«.

Tatsächlich dürfte es schwierig werden, die seit Ende Oktober stattfindenden Angriffe der Ansarollah, die sich zunächst auf Schiffe im Besitz von Israelis oder mit israelischer Besatzung beschränkten, bald aber auf alle Frachter mit dem Ziel Israel ausgeweitet wurden, zu stoppen. Und auch die Angriffe auf israelisches Staatsgebiet gehen weiter. Beides erklärtermaßen, bis der Gazakrieg beendet und die dortige Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten versorgt wird. Einzig die erneute Kaperung von Handelsschiffen, wie die des Autotransporters »Galaxy Leader« am 19. November, könnten die USA und ihre Verbündeten zumindest punktuell zu stoppen in der Lage sein. Das zeigte sich am 31. Dezember, als Hubschrauber der US-Marine erstmals direkt Ansarollah-Kämpfer angriffen, die mittels vier Schiffen versucht hatten, das unter der Flagge Singapurs durchs Rote Meer fahrende Handelsschiff »Mærsk Hangzhou« zu entern. Drei Boote wurden versenkt, zehn Kämpfer starben.

Die Drohnen- und Raketenangriffe aber werden fortgeführt, weshalb insbesondere westliche Reedereien den Suezkanal und die Bab-Al-Mandab-Meerenge derzeit meiden. Offenbar trauen sie der US-geführten Allianz einen wirksamen Schutz ihrer Schiffe nicht zu, was auch auf offensichtliche Risse in der Koalition zurückzuführen ist. So lehnen nicht nur die engen US-Verbündeten Australien, Ägypten, Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate eine Beteiligung mit Kriegsschiffen ab. Auch dementierte Spanien, das die USA neben Großbritannien, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen und den Seychellen offiziell als eines der zehn Gründungsmitglieder der maritimen Mission genannt hatten, je zugesagt zu haben. Man könne eine solche Entscheidung unabhängig von der EU und der NATO überhaupt nicht treffen. Damit nicht genug, legte Madrid in der EU ein Veto ein, als die Unterstützung der Operation beschlossen werden sollte.

Derweil weigern sich Frankreich und Italien, ihre Schiffe unter US-Kommando zu stellen. Kanada, Norwegen und die Niederlande haben nur einige Stabsoffiziere, aber keine Kriegsschiffe zugesagt. Die Seychellen wollen gar nur Informationen austauschen und Bahrain schweigt sich zu seiner Beteiligung aus. Allein Großbritannien sowie Griechenland und Dänemark – die der Koalition neben Australien und Singapur in der Zwischenzeit beitraten – haben angekündigt, sich mit Schiffen zu beteiligen: London mit den Marinezerstörern »HMS Diamond«, »HMS Lancaster« und inzwischen auch der »HMS Richmond«, Athen und Kopenhagen mit je einer Marinefregatte. Sri Lanka denkt darüber nach, sich mit einer Korvette an der Koalition zu beteiligen. Die Bundesregierung hingegen hat nach mehrwöchiger Bedenkzeit erklärt, man sei zwar bereit, sich »an dem Schutz der Handelsroute (zu) beteiligen«. Zunächst solle aber die Möglichkeit einer »eigenständige(n) EU-Mission für das Rote Meer« geprüft werden, so Sebastian Fischer, Sprecher des Auswärtigen Amts, am 3. Januar. Für die Zurückhaltung der Bundesregierung dürfte eine Rolle spielen, dass die einsatzfähigen deutschen Marineschiffe laut Medienberichten größtenteils nicht mit Langstreckenraketenabwehr ausgestattet sind, die aber benötigt würde, um die Drohnen und Raketen der Ansarollah abzufangen. Der Versuch vieler Regierungen, sich aus der Affäre zu ziehen, liegt aber aller Wahrscheinlichkeit nach auch in der Gefahr einer Eskalation mit Iran begründet.

Kurz nach dem Angriff der US-Marine auf Ansarollah-Boote, nachdem Washington und London gedroht hatten, militärisch gegen die De-facto-Regierung des Nordjemens vorzugehen, hat Teheran am 1. Januar die Fregatte »Alborz« ins Rote Meer entsandt. In Verbindung mit bereits in den Wochen zuvor erfolgten Warnungen, ein Ausbau der westlichen militärischen Präsenz in der Region werde nicht geduldet, ist dieser Schritt nicht zu unterschätzen, auch wenn es sich bei der über 51jährigen »Alborz« um eines der älteren iranischen Kriegsschiffe handelt.

Für die USA und ihre Verbündeten birgt der Einsatz im Roten Meer neben den militärischen auch erhebliche finanzielle Risiken: Während die in Eigenproduktion von den Ansarollah hergestellten Raketen pro Stück lediglich 2.000 US-Dollar kosten, belaufen sich die vom US-Zerstörer »USS Carney« eingesetzten »Standard Missile 2«-Abfangraketen laut Politico, das sich dabei auf Pentagon-Beamte beruft, auf je 2,1 Millionen US-Dollar. Bedenkt man, dass die Ansarollah inzwischen über 100 Drohnen- und Raketenangriffe ausgeführt haben, hat Washington dementsprechend bereits über 210 Millionen US-Dollar allein für die Abfangraketen ausgegeben – die Kosten des Einsatzes selbst sind dabei noch gar nicht mitgerechnet. Bei einer gleichbleibenden Häufigkeit der Ansarollah-Angriffe dürfte den USA auf kurz oder lang auch das Material ausgehen. Denn die US-amerikanischen Hersteller können nur eine begrenzte Anzahl an Abfangraketen pro Jahr herstellen.